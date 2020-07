Domažlice otevřely památkově chráněný pivovar

Domažlice - V jedenáctitisícových Domažlicích se dnes po letech oprav otevřelo Kulturní centrum Pivovar v památkově chráněné budově pivovaru. Multifunkční centrum nabízí na několika podlažích knihovnu a vzdělávací centrum, komunitní centrum s tanečním sálem, galerii, ale také pivnici, restauraci a hlavně obnovený pivovar, kde poprvé po čtvrtstoletí od přerušení výroby opět zraje první várka piva, řekl dnes ČTK starosta Zdeněk Novák (Sdružení pro město Domažlice).

První etapu rekonstrukce centrální části, takzvaného hvozdu, kde vznikly výstavní prostory a technologie pro zbytek objektu, otevřelo město v roce 2016. Stála 27 milionů, z toho 15 milionů byla dotace EU. Nyní dokončená zbývající část přišla na zhruba 114 milionů korun bez DPH. "Není dokončen zbytek, tedy podkroví západního křídla, kde se pracuje na česko-bavorské expozici vzájemné historie, která by měla být dokončena na jaře příštího roku," řekl starosta. Na druhou etapu dostalo město ve třech dotacích EU celkem 37 milionů korun, zbytek uhradilo bez půjček z vlastního rozpočtu.

Rekonstrukci budovy z roku 1720 předcházela architektonická soutěž, do které se přihlásilo kolem 20 ateliérů z celé Evropy. "Výsledkem je nadčasový objekt. Chtěli jsme udělat něco, za co nás lidé pochválí za dvacet třicet čtyřicet let," poznamenal Novák.

Rekonstrukci prodloužily nečekané potíže. Například vyřešit sesedání podlah a stropů v západním křídle trvalo navíc půl roku. Nejméně o dva měsíce zpozdil práci v závěrečné fázi výjimečný stav kvůli koronaviru. Domažlice totiž byly nákazou výrazně zasaženým okresem a stavební firmy nechtěly posílat na stavbu své pracovníky. Na poslední chvíli před kolaudací se musely řešit i další nečekané potíže - třeba sehnat 2,5 metru dlouhý hromosvod místo původně schváleného kratšího. Protože tak velký hromosvod nikde nebyl k mání, domažličtí ho museli koupit v Norimberku.

Na slavnostní otevření si dnes hosté připili Domažlickou 12, která vychází z původních receptur piva. Tradice vaření piva ve městě sahá až do 14. století, výroba byla zastavena v roce 1996. Aby bylo pivo na dnešek hotové, uvařili ho domažličtí sládci podle svých receptur a ze svých surovin na konci května v břevnovském pivovaru. První várku přímo v Domažlicích založili 15. července a poprvé k ochutnání bude v polovině srpna, řekl ČTK jeden ze sládků David Bierhanzl. Kapacita pivovaru je 3000 hektolitrů ročně, zpočátku se bude reálně produkovat zhruba polovina. "Ve stálé nabídce nabídneme Domažlickou 10, Čerchov 11 a Domažlickou 12. Tato piva doplníme černým ležákem Čakan a budeme vařit silný Domažlický doppel. Stálou nabídku budeme doplňovat o různé speciály - IPA, APA, stouty, portery. Máme velkou kapacitu ležáckého sklepa, můžeme si dovolit piva nechat zrát třeba půl roku," dodal Bierhanzl.