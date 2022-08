Domácností s příspěvkem na bydlení přibylo, je jich ale míň než před covidem

Praha - Domácností, které pobírají příspěvek na bydlení, meziročně přibylo. V červnu úřady práce vyplatily 177.400 těchto dávek. Je to o 14.000 víc než před rokem, tedy asi o devět procent. Za první pololetí tak stát lidem poslal 3,83 miliardy korun. Částka je vyšší než za epidemie či v posledním předcovidovém roce, ale nižší než v letech před nimi. Větší býval i počet příjemců. Vyplývá to z údajů ministerstva práce o vyplacených dávkách. Podle analýz expertů příspěvky využívá mnohem méně domácností, než by mohlo.

Vláda bude příští týden jednat o případném navýšení příspěvků na bydlení. Projednávat začne kvůli zdražování totiž úpravu takzvaných normativních nákladů, z nichž se dávka vypočítává. Do nových částek, které by podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mohly platit od října, by se promítly aktuální predikce vývoje cen. Ty má kabinetu dodat ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad.

Příspěvek na bydlení není chudinská dávka. Stejně jako rodičovská patří mezi dávky státní sociální podpory. Mohou ho získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá pak rozdílu mezi skutečnými výdaji - ale nejvýš do normativních nákladů - a právě 30 či 35 procenty příjmu.

Letos v červnu úřady vyplatily 177.400 příspěvků, loni jich bylo 163.400. V polovině roku 2020 to bylo 172.500 dávek. Červnový počet příspěvků v letech 2013 až 2018 byl pak vyšší než ten letošní. Nejvíc příspěvků se měsíčně vydalo v červnu 2015. Celkem jich bylo 246.400, tedy o 79.000 víc než teď. Výdaje za pololetí byly tehdy proti letošku vyšší asi o 860 milionů. Nejvyšší sumu za první půlrok stát vyplatil v roce 2016. Bylo to 4,76 miliardy korun. Letošní podpora je tak nižší o 930 milionů korun. Za úbytkem počtu příjemců je růst výdělků v minulých letech, řada lidí tak ztratila na podporu nárok.

Podle loňské zprávy iniciativy Za bydlení příspěvky využívá jen malá část lidí, kteří by na ně měli nárok. Ještě před zdražováním v roce 2020 dávku pobíralo asi 40.000 seniorských domácností, mít ji ale mohlo ještě dalších asi 380.000. Peníze od státu mohlo dostávat podle zprávy asi 220.000 rodin s dětmi do 18 let, využívalo ji asi 70.000 z nich. Ostatních domácností pak na dávku mohlo dosáhnout asi 320.000, mělo ji ale 50.000.

Podle expertů na sociální problematiku jsou normativy nízké a neodpovídají realitě, a to zvlášť pro malé domácnosti ve větších městech. Ministerstvo práce připravuje změnu. Velikost města a místní cenová hladina by se měla v dávce víc odrážet. Jurečka řekl, že o nastavení chce jednat s odborníky z nevládních organizací. Podotkl, že by se pravidla mohla upravit od ledna příštího roku a potřeba je změna zákona.

Počet vyplacených příspěvků na bydlení v jednotlivých letech v červnu a výdaje za první pololetí v miliardách korun:

Rok Počet příspěvků Výdaje 2012 175.700 2,82 2013 208.000 3,57 2014 238.200 4,41 2015 246.400 4,69 2016 241.000 4,76 2017 229.600 4,51 2018 209.300 4,05 2019 182.300 3,71 2020 172.500 3,73 2021 163.400 3,47 2022 177.400 3,83

Zdroj: Informace o vyplacených dávkách za červen z jednotlivých let, ministerstvo práce