Domácí fotbalový pohár pozná další osmifinalisty

Praha - Domácí fotbalový pohár MOL Cup pozná v tomto týdnu další postupující do osmifinále. Z šesti plánovaných zápasů se ale odehrají maximálně čtyři, neboť duely Ostravy s Třincem a Jablonce s Líšní byly kvůli sněhové kalamitě a nezpůsobilým terénům odloženy. V úterý nastoupí Opava na hřišti třetiligových Karlových Varů a další tři utkání by se měla odehrát ve středu. Souboj Liberce s Viktorií Žižkov je ale také v ohrožení.

Zatímco v Ostravě se v úterý hrát nebude, další ze slezských týmů Opava by se měla v Karlových Varech představit. Tamní třetiligový klub přesunul zápas na hřiště s umělou trávou v Drahovicích. Opavští se chtějí postupem v poháru naladit na mimořádně důležitý víkendový ligový duel s Příbramí, v němž se pokusí zvýšit šance na záchranu. Poslední tým prvoligové tabulky naposledy vyhrál soutěžní utkání na začátku října.

"Obě soutěže, MOL Cup i liga, jsou pro nás důležité, ale musíme zohlednit také to, v jakém jsme postavení v tabulce a že hrajeme důležité utkání (s Příbramí). I to, že máme hodně kluků nemocných, zraněných, je tam covid. Do Karlových Varů pojedou kluci, kteří tolik nehrají. Musíme zátěž rozdělit mezi obě dvě utkání a věřím, že nám vyjdou," řekl opavský trenér Alois Skácel, který vede mužstvo spolu s Radoslavem Kováčem.

Ve středu přivítá Plzeň třetiligové Přepeře. Pro Viktorii je MOL Cup o to důležitější, že v lize po víkendové porážce 0:2 s Libercem klesla na osmé místo tabulky a stále se jí nedaří dotáhnout k příčkám, které zajišťují účast v pohárech. Start v Evropské lize si mohou Západočeši vybojovat vítězstvím v domácím poháru.

Podobně jako Plzeň je na tom i Olomouc, která v neděli smolně podlehla Spartě 2:3 a v ligové tabulce je devátá. Sigma přivítá jiného třetiligového soupeře Domažlice.

Zatímco o osudu utkání v Liberci se teprve rozhodne, zápas sousedního Jablonce s Líšní musel být kvůli nezpůsobilému terénu odložen. Severočechům nevyšla ani varianta s neutrálním hřištěm na pražském Strahově, které je po sněhových přívalech rovněž v nevyhovujícím stavu. Odložený úterní zápas Ostravy s Třincem se dohraje 23. února.

MOL Cup byl v průběhu podzimu kvůli koronaviru zastaven a přerušen až do konce prosince. Program 3. kola se proto dohrává až v jarní části sezony. Kvůli terénům si většina klubů prohodila pořadatelství a domácím měl být prvoligový celek.

V lednu ligový lídr Slavia porazila v pražském derby Duklu 4:1 a už na podzim do osmifinále postoupily Sparta, Mladá Boleslav, Brno, Slovácko, Teplice, Bohemians 1905, druholigové týmy Hradce Králové a Vlašimi a České Budějovice, které po odstoupení Ústí nad Orlicí prošly dál bez boje.

Program 3. kola:

--------

Úterý 9. února:

16:30 Karlovy Vary - Opava.

Středa 10. února:

13:00 Olomouc - Domažlice,

14:00 Liberec - Žižkov,

16:00 Plzeň - Přepeře.

Úterý 23. února:

14:00 Ostrava - Třinec.

Dosud nemá termín:

Jablonec - Líšeň.