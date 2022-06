Doležal (TOP 09) kvůli kauze DPP rezignoval na post místostarosty Prahy 9

Praha - Místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09) v souvislosti s korupční kauzou kolem dopravního podniku (DPP) rezignoval na svůj post. Svou rezignaci dnes přednesl na zasedání zastupitelstva deváté městské části. Doležal nebude na podzim kandidovat do zastupitelstva hlavního města ani městské části Praha 9. V pondělí Doležal oznámil rezignaci na členství v dozorčí radě DPP. Doležal podle médií není mezi obviněnými v kauze, končí ale kvůli svým kontaktům se stíhanými aktéry. Vedení TOP 09 ho dnes vyzvalo, aby okamžitě ukončil členství ve straně a vzdal se všech veřejných funkcí.

"V minulých dnech se moje jméno bez konkrétní souvislosti objevilo v případu kolem pražského Dopravního podniku. Ač neexistuje ani náznak toho, že bych se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob, političtí oponenti ze mě udělali dalšího aktéra příběhu," napsal Doležal ČTK. Doplnil, že svými rezignacemi nepřiznává žádné provinění.

Kritiku, která se vůči němu ozývá, označil za bezobsažnou, podle něj z ní není jasné, v čem údajně pochybil. "Proto jsem připraven se ke své práci na radnici vrátit, jakmile se potvrdí, že neexistuje naprosto žádný důvod spojovat mě s uvedenou kauzou," napsal.

V kauze korupce v dopravním podniku chtěla policie podle médií minulý týden obvinit celkem 13 lidí, zastihla jich ale jen deset. Jedním z nich je dnes již bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.

Dozorčí radu DPP opustil Doležal kvůli svým kontaktům se stíhanými. Podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) Doležal po boku Hlubučka navrhoval volbu stíhaného Mateje Augustína do představenstva DPP. Zároveň se podle náměstka Doležal objevil v policejních odposleších.

Doležal dnes avizoval, že podal žalobu na Scheinherra a na starostu Prahy 7 a lídra uskupení Praha Sobě Jana Čižinského kvůli jejich výrokům ohledně korupce v DPP. Čižinský na svém facebooku v pondělí uvedl, že podle uniklých informací ze spisu se "člen gangu Pavel Dovhomilja s Markem Doležalem přátelsky bavil o ovlivňování zakázek" a "Doležal ale také zřejmě gangu aktivně přihrával". Podle Čižinského totiž Doležal pomohl dostat do představenstva DPP dnes vazebně stíhaného Augustina. Podobně se vyjádřil i Scheinherr. Doležal nařčení odmítl.

Kompetence místostarosty Prahy 9 a gesci investiční politiky městské části převezme radní Prahy 9 Jana Nowaková Těmínová (TOP 09/STAN), jak dnes schválilo zastupitelstvo. Proveden bude rovněž audit, informoval starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). Starosta a opoziční zastupitelé Václav Vislous a Kornélia Gottmannová (oba Piráti) Doležalovu rezignaci uvítali jako "správný politický krok".

TOP 09 vyzvala Doležala a Fremra, aby se kvůli DPP vzdali členství i funkcí

Předsednictvo TOP 09 dnes vyzvalo Marka Doležala a Jiřího Fremra, aby kvůli kauze kolem pražského Dopravního podniku okamžitě ukončili členství ve straně, vzdali se všech veřejných funkcí i účasti na kandidátce. Předsedu pražské organizace TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila vedení vládní strany vyzvalo k okamžitému ukončení spolupráce s Fremrem, který působil jako jeho poradce. TOP 09 o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Fremr ani Doležal nejsou podle médií mezi obviněnými v kauze korupce v dopravním podniku, oba ale měli kontakty se stíhanými bývalým primátorovým náměstkem ze STAN Petrem Hlubučkem a lobbistou Michalem Redlem.

"Jako předsedkyně TOP 09 považuji za nepřípustné, aby se její politici jakkoli stýkali s lidmi typu Michala Redla," uvedla na twitteru předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Pokud Doležal a Fremr ze strany sami nevystoupí, vedení TOP 09 je vyloučí podle stanov kvůli článku o poškozování strany navenek. Pospíšil už dříve uvedl, že Fremr ve straně končí. Vyzval ho k ukončení členství v TOP 09, k rezignaci na post v dozorčí radě Musea Kampa a odchodu z veřejného života. Doležal se rozhodl odstoupit z funkce místostarosty Prahy 9, z dozorčí rady DPP a vzdal se místa na kandidátce pro komunální volby do zastupitelstva hlavního města i deváté městské části.

Podle médií je Fremr zmíněn v policejním usnesení o obvinění v kauze DPP a právě on údajně seznámil Hlubučka s Redlem. Doležal podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) po boku Hlubučka navrhoval volbu stíhaného Mateje Augustína do představenstva DPP. Zároveň se objevil i v policejních odposleších.

Doležal dnes ČTK sdělil, že jeho jméno se v případu kolem DPP objevilo bez konkrétní souvislosti a neexistuje náznak toho, že by se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob. Svými rezignacemi nepřiznává žádné provinění a k práci na radnici je připraven se vrátit, až se potvrdí, že neexistuje důvod ho s kauzou spojovat.

Předsednictvo TOP 09 chování Doležala a Fremra odsoudilo. Vyzvalo současně další členy TOP 09, kteří se "jakýmkoliv způsobem podíleli na protiprávním jednání či o něm věděli a neoznámili ho policii, aby vyvodili zodpovědné kroky". Pražská organizace TOP 09 má podle stranického vedení zavést mechanismy, které do budoucna zamezí selhání členů nominovaných do veřejných funkcí, na kandidátky či jako zástupce do městských firem a organizací.

Kauza údajné korupce v pražském dopravním podniku výrazně zasáhla i další vládní hnutí STAN. Kvůli kontaktům s Redlem ohlásil v neděli rezignaci ministr školství a místopředseda hnutí Petr Gazdík. V pondělí ze stejného důvodu pozastavil členství ve STAN