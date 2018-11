Praha - Jablonecký útočník Martin Doležal doléčil svalové zranění a na hřišti Dukly poprvé od září nastoupil v základní sestavě. Pro osmadvacetiletého fotbalistu šlo o velmi povedený návrat, protože v zápase 14. ligového kola přispěl gólem k drtivému vítězství Severočechů 6:2. Připustil však, že měl dost šancí na hattrick.

"Jsem rád, že jsem pomohl týmu a po dlouhé době po zranění jsem se chytnul gólem, i když jsem měl šancí víc. Za poločas jsem mohl dát hattrick, ale je potřeba si něco nechat do Astany," řekl Doležal s úsměvem novinářům.

"Samozřejmě jsme se chtěli před Evropskou ligou nějak naladit. Asi se nám to povedlo líp, než jsme čekali. Jsme rádi za tři body a teď se budeme připravovat na dlouhou cestu do Astany," doplnil jablonecký útočník.

Pátý ligový gól v sezoně vstřelil ve 14. minutě, kdy zblízka překonal brankáře Filipa Radu a zvýšil na 2:0. "Já to chtěl dát z první levou a špatně to trefil. Čekal jsem, že Rada vyběhne a bude u mě dřív. Prvně jsem zvažoval, že to kopnu levou, ale pak byl docela daleko, tak jsem ho jenom přehodil pravou," uvedl Doležal.

Jablonci na Julisce dokonale vyšel vstup do zápasu a už ve 21. minutě vedl nad Duklou 3:0. "Nečekal jsem, že začátek bude až takový. Myslím, že první poločas mohl skončit ještě větším rozdílem. Já jsem ještě měl dvě šance a myslím, že tam bylo ještě něco dalšího," uvedl bývalý hráč Olomouce.

Po změně stran dominantní hosté přidali další tři branky, ale také dvě dostali. "Začátek druhého poločasu rychlý gól, pak jsme zbytečně inkasovali a Dukla se to ještě snažila zvrátit. Ale myslím, že jsme to dohráli s klidem a ještě přidali góly," konstatoval Doležal.

Proti Dukle vydržel na hřišti 70 minut. "Před zápasem jsem z toho měl strach, jak to bude, protože jsem naskočil dvakrát na 30 minut a necítil se nějak moc dobře. Sám jsem čekal, co to se mnou udělá. Ještě jsem měl síly, ale trenér mě radši stáhnul, aby se něco nestalo," uvedl Doležal.

Kaňkou na suverénním vítězství pro něj bylo zranění spoluhráče Lukáše Masopusta po tvrdém zákroku Jána Ďuricy z první půle, za který slovenský stoper dostal žlutou kartu. "Myslím, že šel podrážkou napřed. Vždycky, když máme školení, tak rozhodčí říkají, že když jdou podrážkou, je to surová hra. Těžko říct, jestli to rozhodčí neviděl a měl blbý úhel. Nechci se k rozhodčímu vyjadřovat, ale myslím, že takové zákroky by se měly trestat červenou kartou," prohlásil rodák z Valašského Meziříčí.