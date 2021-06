Doležal čtrnáctým gólem zařídil výhru Jablonce 1:0 na půdě Pardubic

Praha - Jablonečtí fotbalisté v posledním ligovém kole v pražském Ďolíčku porazili domácí Pardubice 1:0. Zápas rozhodl v 56. minutě Martin Doležal, který vstřelil čtrnáctý ligový gól v sezoně a od koruny krále střelců ho dělil jediný zásah. Jablonec měl bez ohledu na dnešní výsledek zajištěné třetí místo v tabulce a s ním účast ve 3. předkole Evropské ligy. Místo v pohárové Evropě si vybojoval pojedenácté. Ligový nováček z Pardubic obsadil sedmou příčku.

Před utkáním měl také ještě teoretickou naději na evropskou scénu, ale udělal pro to minimum. Šance v prvním poločase měli jen hosté. V desáté minutě Pleštil málem využil nedorozumění v pardubické obraně. Stoper Zelený se po odraženém míči ocitl sám před brankářem, ale Letáček jeho tvrdou střelu nohou reflexivně odvrátil. Na druhé straně Hrubý, který poprvé po 11 kolech mezi tyčemi nahradil Hanuše, musel řešit jen lehkou Čelůstkovu střelu.

Pardubičtí trenéři poslali do druhého poločasu čerstvé síly do ofenzivy – svého nejlepšího střelce Hufa a brazilského záložníka Ewertona. Výsledkem byl desetiminutový nápor, který Jablonec přežil bez úhony.

Naopak v 56. minutě našel Pleštil z rychlého brejku před odkrytou brankou Doležala a ten v souboji na dálku o korunu krále střelců přidal čtrnáctou trefu.O pět minut později se po podobné akci pokusil udělat kličku Letáčkovi, ale gólman jeho úmysl vystihl.

Tři minuty před koncem měl šanci na vyrovnání Huf, ale v rozhodujícím okamžiku uklouzl. Pak ještě Toml zblízka minul branku a nic nezměnil na tom, že se s azylem v Ďolíčku Východočeši rozloučili třetí domácí porážkou. Loučení to ale bylo jen dočasné, protože už mají jistotu, že tam budou hrát i v příštím ročníku. Jejich stadion je v rekonstrukci a pražští zastupitelé v dubnu schválili prodloužení pronájmu.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Jablonec má kvalitní tým, třetí místo si zaslouží. Pro diváka to bylo pěkné, vyrovnané utkání. Měli jsme šance, ale Doležal zakončil krásnou akci a nám se vyrovnat nepodařilo. Klukům jsem přesto poděkoval. Byla to z naší strany fantastická sezona. Byli jsme skromní a hráči pracovali perfektně. V další sezoně se budeme snažit nepotvrdit slova expertů, kteří nás předem zařadili mezi kandidáty sestupu."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Poslední utkání vždycky bývá trochu ošidné. Přistoupili jsme k tomu ale velmi dobře. V prvním poločase jsme byli aktivnější, domácí neměli nic, byli jsme jasně lepší. Ve druhém poločase jsme se zbytečně zatáhli, ale nic vážného domácí zase neměli. Pak jsme převzali otěže a dali jsme krásnou branku. Měli jsme šance, kdybychom byli klidnější, mohli jsme to vyřešit líp. Domácí měli tlak, ale my jsme to uskákali, i když nám síly docházely. Doležal to na jaře trefoval excelentně. Vyhrával nám zápasy, mrzí mě za něj, že na korunu střelců nedosáhl, ale byli tu lepší."

FK Pardubice - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 56. Doležal. Rozhodčí: Orel - Blažej, Ratajová. Bez ŽK. Diváci: 555 (omezený počet).

Pardubice: Letáček - Cadu, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka (62. Sláma), Tischler (85. Šimek), Solil, Pfeifer (46. Ewerton) - Černý (46. Huf). Trenér: Novotný.

Jablonec: V. Hrubý - Štěpánek, Martinec, Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil (72. Smejkal), Kubista (85. Haitl), Kratochvíl, Pilař (85. Podaný) - Doležal. Trenér: Rada.