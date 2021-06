Dokumentační centrum holokaustu na Moravě připravuje architektonickou soutěž

Brno - Mezinárodní konference, příprava architektonické soutěže, shánění peněz a práce na badatelských týmech nyní tvoří hlavní činnost lidí okolo nadačního fondu, který připravuje vznik Dokumentačního centra holokaustu na Moravě. Při zahájení mezinárodní konference, na které v pondělí vystoupí například americký historik Timothy Snyder, to dnes novinářům řekl ředitel nadačního fondu Martin Reiner.

"Projekt centra touto konferencí nezačíná, je to pouze jeden dílek většího celku. Momentálně sháníme peníze na architektonickou soutěž, jejíž výsledky bychom chtěli vyhlásit na přelomu příštího jara a léta. Bude zapotřebí sehnat okolo 15 milionů korun," uvedl Reiner. Na konferenci bude představeno také pět architektonických studií možné budoucí podoby centra, z nichž čtyři by se měly do soutěže přihlásit.

Dokumentační centrum holokaustu na Moravě má od města Brna přislíbený pozemek na Benešově třídě v těsné blízkosti centra města. Získalo jej poté, co zástupci nadačního fondu podepsali memorandum o spolupráci s vedením města. Na podzim doufají v to, že se jim podobné memorandum podaří podepsat i s vedením kraje.

"Přípravy nabraly zpoždění nejen kvůli pandemii covidu, ale například i kvůli úmrtí Petra Kellnera, s jehož nadací jsme měli rozjednánu podporu. Zatímco v prvním roce příprav jsem neustále někde cestoval a s někým jednal, druhý rok zasažený covidem jsem nemohl jezdit nikam. V tomto by měla pomoci právě konference, kde, jak doufám, se podaří dohodnout další spolupráce s dalšími odborníky," uvedl Reiner.

Zástupci nadačního fondu pracují také na přípravě výstavy o arizaci židovského majetku za druhé světové války a jednají o vytvoření badatelských týmů, které by měly začít shromažďovat materiál pro budoucí dokumentační centrum, jehož součástí by měla být i stálá muzejní expozice o životě Židů na Moravě.

Autorem myšlenky na vznik centra je spisovatel a nakladatel Reiner. Centrum by mělo poskytnout jednak zázemí badatelům, kteří se historií Židů a holokaustu na Moravě zabývají, mělo by mít výstavní prostory s multimediální expozicí, sál pro dočasné výstavy, přednášky a projekce.