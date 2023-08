Dokument o bojovníkovi Karlu Vémolovi přijde v lednu do kin

Praha - Více než deset let vznikal film o bojovníkovi smíšených bojových uměních MMA Karlu Vémolovi. Dvojice režisérů Michal Samir a Šimon Šafránek nazvali celovečerní dokument Karlos a do kin přijde příští rok v lednu. Film má podle nich ambici odhalit, jaký je Karlos Vémola mimo světla reflektorů. Chtějí podat filmový obraz osobnosti, která změnila popkulturní život v Česku. ČTK o tom za distribuční společnost Bontonfilm informoval Lukáš Vedral.

Atraktivní části filmu by měly tvořit záběry z Karlosovy minulosti staré přes deset let, které dosud nikdo neviděl. "Známe se dlouho, intuitivně jsem točil Karlose už před mnoha lety v Londýně. Máme proto natočeného Karlose ne jako celebritu, ale jako opravdového kluka z Olomouce, co se protlouká životem," řekl režisér Michal Samir.

S bojovníkem se zná téměř 15 let, což tvůrcům nabízí Vémolovu otevřenost a upřímnost. Vémola pak poskytl pro film i archiv osobních fotografií.

Smíšené zápasy MMA se pohybují na pomezí sportu, zábavy a bulváru, Vémola je podle filmařů tím, kdo tento fenomén pomáhal v Česku utvářet.

"Je to film o extrémním člověku v extrémní době," uvedl Samir. "Karlosův život je fascinující, extrémní a zcela odlišný od toho, na co jsme sami zvyklí. Náš dokument reflektuje Karla nejen jako bijce a hrdinu davů, ale zároveň jako otce, partnera, něžného milovníka zvířat, a současně jako neústupného, hraničního člověka, který po svém okolí často žádá nemožné – přizpůsobit se jeho životnímu stylu a tempu," doplnil.

Vémolův život byl podle tvůrců filmu vždy plný propastných protikladů. Jako malý se pral na ulicích Olomouce, po škole odjel do Londýna, kde se živil jako vyhazovač, proslavil se, šel do vězení, znovu se proslavil, vyprodal O2 arénu a stal se celebritou.

"Film, stejně jako Karlosův život, je nebezpečná jízda, která začíná v olomouckých Hodolanech, pokračuje přes kluby na londýnských periferiích a eskaluje křižovatkou, na které se teď Karlos jako člověk i jako zápasník ve svém věku ocitá," uvedl Samir.