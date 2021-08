Dojemná chvíle, řekla Krejčíková o vzájemném dekorování se Siniakovou

Tokio - Kateřina Siniaková sklonila na stupních vítězů hlavu a Barbora Krejčíková své deblové parťačce pověsila na krk zlatou olympijskou medaili. Objaly se a vyměnily si role. Siniakové vzala v Tokiu do ruky nejcennější kov a zavěsila ho na krk spoluhráčky. Po dalším objetí se první české tenisové vítězky usmály do objektivů.

O pár okamžiků dříve Krejčíková se Siniakovou ve výhni Areny Ariake získaly první české tenisové olympijské zlato. Z kurtu se spěchaly převléknout, nestihly se ani vysprchovat, takže neměly čas pořádně slavit. "Děsně hnali na vyhlášení. Bylo to hektické," shodly se.

Chvilku na stupních vítězů si užily. V době plné koronavirových omezení měly na rozdíl od jednotlivců alespoň možnost si medaile pověsit navzájem na krk.

"Pořadatelé nám řekli, že si medaile můžeme dát, takže jsme té možnosti rády využily. Je smutné, když si máme medaile předávat samy," řekla Siniaková. "Byla to dojemná chvíle. Objaly jsme se a řekly si pár slov, díky čemuž byla atmosféra hlubší," dodala Krejčíková.

Slova ze stupňů vítězů zůstanou jen mezi nimi, ale úspěch budou s nadšením sdílet s celou republikou. Především s dětmi, až se s nimi doma potkají. "Určitě z toho budou mít radost. Když to půjde, ukážu jim medaili, vyfotím se s nimi. Budu se snažit je motivovat a inspirovat, aby vznikla nová úspěšná generace sportovců," prohlásila pětadvacetiletá Krejčíková.

Češky potvrdily v Tokiu roli turnajových jedniček čtyřhry. "Můžeme být na sebe jenom pyšné. Jsem hrozně moc ráda, že se navzájem držíme, podporujeme, a že to takhle jde. Když to jedna potřebuje, ta druhá jí pomůže. To je v deblu obrovská výhoda," řekla Siniaková.

Po finálové výhře nad švýcarskou dvojicí Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová 7:5, 6:1 přidaly olympijský triumf ke třem společným grandslamovým vavřínům. Třeba i díky olympijskému zlatu se ještě více semknou a budou sbírat další úspěchy. "Budeme si to připomínat. Na každém turnaji si řekneme: Pamatuješ si zlato, jak jsme byly na olympiádě? Doufám, že nás to bude spojovat dál. Že dál budeme hrát tenis, který milujeme, baví nás a že se nám bude dařit v singlu i v deblu. Snad budeme předvádět hezké výsledky a motivovat se navzájem," řekla Krejčíková.

Už myslela i na další olympiádu. Za tři roky by se ráda kvalifikovala na hry Paříži, kde se bude hrát na antuce v areálu Roland Garros, v kterém letos slavila tituly ve dvouhře i čtyřhře. "Doufám, že se kvalifikujeme, což by bylo úplně úžasný," řekla Krejčíková, kterou nadchla atmosféra v olympijské vesnici. "Myslím si, že asi nebudu chtít odletět. Fakt bych tady nejraději byla ještě dál a podporovala další sportovce. Strašně to na mě dýchlo a jsem hrozně ráda, že jsem tady mohla být," řekla.

Ostatní čeští sportovci v olympijské vesnici v Tokiu uvidí tenisové zlato jako první. "Dodávalo nám energii, jak fandili, povzbuzovali. A motivovaly nás úspěchy ostatních," uvedla Krejčíková.

Siniaková se vrátí z Japonska v pondělí a hned o den později odletí na turnaj WTA do Montrealu. Krejčíková tak převezme za spoluhráčku "tíhu" oslav. Těšila se na olympijský festival. "Zvládnu to za nás obě," usmála se. "Chci poděkovat všem lidem, kteří nám fandili," dodala.