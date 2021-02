Dohrávané 16. kolo extraligy hned po pauze ozdobí ocelářské derby

Praha - Hned následující den po návratu reprezentačního týmu ze Švédských her se opět naplno rozběhne hokejová extraliga. V pondělí se v dohrávaném 16. kole představí všech čtrnáct týmů a počtvrté v sezoně na sebe v ocelářském derby narazí Vítkovice a Třinec. Hosté přes poslední porážku na ledě Sparty ztrácejí na vedoucí Pražany jen čtyři body a stále mají utkání k dobru. Lídr soutěže vyzve doma Karlovy Vary. Třetí Mladá Boleslav přivítá pátou Plzeň.

Vítkovičtí se před pauzou po delším období neúspěchů zvedli a vyhráli poslední dva zápasy, oba dokonce s nulou. Nyní se jim postaví do cesty rival z Třince. "Není to jednoduchý soupeř, ale víme, že je důležité si věřit, nepustit je do výraznějšího vedení, dát první gól, pomoct si přesilovkami. Je to silný soupeř, ale hratelný, když k tomu každý z hráčů přidá ještě něco navíc," prohlásil trenér Miloš Holaň. Ostravané se stále musejí obejít bez zraněného obránce Romana Poláka.

Třinec bude čekat, v jakém stavu se vrátí do klubu trio reprezentantů: obránce David Musil a útočníci Matěj Stránský s Michaelem Špačkem. "Doufám, že hráči přijedou bez nějakého zranění a omezení, abychom mohli v pondělí ráno řešit, jestli je budeme moct zařadit do sestavy a odpoledne v pět hodin vypustit na led v Ostravě," uvedl trenér Václav Varaďa.

Sparta udělala úterním obratem proti Třinci z 0:2 na 3:2 významný krok za vítězstvím v dlouhodobé fázi a ziskem Prezidentského poháru. Hotovo ale Pražané ještě ani zdaleka nemají.

"Chceme na prvním místě zůstat, ale prvořadé jsou zápasy, které začnou v březnu. Poslední dobou nám dělaly problémy první třetiny. Nevstupujeme do nich ideálně, a přestože je někdy dokážeme uhrát na remízu, většinou prohráváme a musíme otáčet. Musíme se v tomhle zlepšit," zdůraznil kapitán Michal Řepík.

Karlovarští prohráli pětkrát v řadě a ztratili devět duelů z posledních deseti. Rádi by se vrátili na vítěznou vlnu. "Doufám, že po pauze do toho vletíme tak, jako jsme hráli do prosince," uvedl pro klubový web útočník Martin Kohout.

Mladoboleslavští mají na Plzeň k dobru pouze tříbodový náskok. Oba týmy byly před přestávkou v dobré formě. Středočeši bodovali pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát slavili výhru. Indiáni uspěli v šesti z uplynulých osmi zápasů. Vzájemné souboje byly velmi vyrovnané, dvakrát se v nich radoval Bruslařský klub.

Pozici mezi nejlepším kvartetem, které pak půjde ve vyřazovacích bojích rovnou do čtvrtfinále, nadále nahání Hradec Králové, který hostí Zlín. "Odpočinuli jsme si, vlétneme do toho a snad si vezmeme další tři body, které potřebujeme. Jako cíl před sezonou jsme si dali tu první čtyřku, tak doufám, že ho splníme. Ta šance určitě je a my do toho dáme všechno," řekl útočník Vladimír Růžička mladší, který se zkraje února zaskvěl v duelu se Zlínem hattrickem.

Zlín během reprezentační přestávky potrénoval a vyháněl z hlavy chmury po sérii pěti proher. Na play off ztrácí deset kol před koncem devět bodů. "Pokud je o co hrát, tak to nebalíme," řekl trenér Robert Svoboda před utkáním v Hradci Králové, kde Berani před čtrnácti dny prohráli 2:5.

Poslední Jihočechy čeká duel s Brnem, které tři zápasy nebodovalo. Ani Motoru se ale nedařilo. "Chybí nám jednoduchost a přímočarost," posteskl si kouč Václav Prospal.

Kometa vyráží do Českých Budějovic s cílem uspět. "Od soupeře očekáváme opět rychlý a agresivní hokej s tlakem do brány," řekl před odjezdem asistent trenéra Jan Zachrla. Do sestavy se vracejí po zranění útočník Daniel Rákos a brankář Lukáš Klimeš. Brňané se po zápase přesunou rovnou do Karlových Varů, kde je ve středu čeká další ligový duel.

Desátý Litvínov se utká se čtvrtým Libercem. Bílí Tygři před přestávkou třikrát po sobě vyhráli. Ve vzájemných zápasech v sezoně hosté pokaždé bodovali, v posledních dvou kláních nastříleli Litvínovu shodně šest gólů. Hokejisté Pardubic v posledním utkání kola přivítají Olomouc. Dynamo nastřádalo za poslední čtyři zápasy 10 bodů z 12 možných.

Statistické údaje před zápasy pondělního 16. kola extraligy: -------- Mountfield Hradec Králové (6.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 2:1, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 42 zápasů/29 bodů (17 branek + 12 asistencí) - Antonín Honejsek 30/22 (6+16). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,33 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,37 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,05, 92,41 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,92, 91,06 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 3,91 a 88,10. Zajímavosti: - Hradec Králové bodoval v šesti z posledních sedmi utkání, z toho pětkrát vyhrál. - Mountfield doma bodoval devětkrát za sebou a jen třikrát z toho prohrál. - Zlín pětkrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. Z uplynulých jedenácti duelů vyhrál jen dva. - Berani venku třikrát za sebou prohráli a mimo svůj led vyhráli jediné z posledních osmi utkání. - Hradec Králové vyhrál pět z posledních šesti vzájemných duelů. - Útočník Bedřich Köhler ze Zlína dnes slaví 36. narozeniny. HC Sparta Praha (1.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:5 v prodl., 5:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 43/44 (22+22) - Jakub Flek 40/28 (14+14). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,18, 91,60 a pětkrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Alexander Salák 1,73 a 93,04, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Filip Novotný 2,95, 90,75 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,53 a 88,14, Patrik Hamrla 4,16 a 88,03, Adam Horák 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Sparta vyhrála devětkrát za sebou a ztratila jen dva body. Bodovou sérii drží už 15 utkání a jen dvakrát během ní nevyhrála. - Pražané doma zvítězili osmkrát v řadě a ztratili jen dva body. - Karlovy Vary prohrály pětkrát za sebou a získaly jen dva body. Z posledních deseti zápasů vyhrály jediný, přičemž získaly jen pět bodů. - Energie venku prohrála třikrát za sebou a dosáhla na jediný bod. - Sparta ve vzájemných zápasech bodovala jedenáctkrát za sebou, z toho desetkrát vyhrála. - Brankář Filip Novotný z Karlových Varů může nastoupit k 200. utkání v extralize. - Útočník Tomáš Vondráček z Karlových Varů v úterý slaví 30. narozeniny. BK Mladá Boleslav (3.) - HC Škoda Plzeň (5.). Začátek zápasu: 17:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 4:3 po sam. nájezdech, 3:2. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 41/43 (22+21) - Milan Gulaš 42/48 (15+33). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,14, 91,67 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,48 a 90,91 - Dominik Frodl 2,53, 91,06 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,31, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav bodovala pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhrála. - Bruslařský klub doma prohrál tři z uplynulých šesti utkání. - Plzeň vyhrála dvakrát za sebou a z posledních osmi duelů si připsala jen dvě porážky. - Škoda venku dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála mimo svůj jediný z uplynulých pěti duelů. - Mladá Boleslav doma porazila Plzeň třikrát za sebou. - Útočník Jakub Strnad z Mladé Boleslavi v úterý slaví 29. narozeniny. - Útočník Sebastián Malát z Plzně dnes slaví 19. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (11.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:6, 2:1 po sam. nájezdech, 1:7. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 38/31 (17+14) - Martin Růžička 42/53 (15+38). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,45, 92,14 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,69, 90,96 a dvakrát udržel čisté konto - Jakub Štěpánek 2,35, 90,06 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 89,35. Zajímavosti: - Vítkovice dvakrát za sebou naplno bodovaly a drží neprůstřelnost 125 minut a 26 sekund. Gólman Miroslav Svoboda ji má o 98 sekund kratší. - Ostravané bodovali doma v šesti z posledních sedmi zápasů, z toho pětkrát vyhráli. - Třinec po sérii sedmi výher bez ztráty bodu v úterý prohrál na ledě Sparty 2:3. - Oceláři venku vyhráli tři z posledních pěti duelů. - Třinec bodoval v pěti z posledních šesti moravskoslezských derby, z toho čtyřikrát vyhrál. - Kanadský útočník Jack Rodewald z Třince dnes slaví 27. narozeniny. - Kapitán Ocelářů Petr Vrána čeká devět zápasů na jubilejní 100. gól v extralize. - Útočník Zbyněk Irgl z Vítkovic čeká šest zápasů na dovršení hranice 200 branek v extralize. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 4:10, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Zdeněk Doležal 41/27 (13+14) - Peter Mueller 36/46 (22+24). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 4,04 a 86,91, Jan Strmeň 2,85 a 90,14 - Karel Vejmelka 2,71, 91,52 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 2,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39. Zajímavosti: - Motor prohrál devět z posledních jedenácti zápasů. - České Budějovice doma pětkrát za sebou prohrály a nezískaly ani bod. - Kometa vyhrála jen dva z uplynulých jedenácti duelů. - Brňané venku bodovali v sedmi z posledních osmi zápasů, z toho šestkrát vyhráli. - Útočník Tomáš Šoustal z Komety oslaví v pondělí 24. narozeniny. HC Verva Litvínov (10.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech, 3:6, 1:6. Nejproduktivnější hráči: Viktor Hübl 42/28 (10+18) - Michal Birner 39/38 (11+27). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,51, 91,27 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,67 a 89,01 - Petr Kváča 1,91, 93,17 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,24, 90,12 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov sice dvakrát za sebou bodoval, ale vyhrál jen jeden z posledních čtyř zápasů. - Verva doma vyhrála tři z posledních čtyř duelů. - Liberec vyhrál třikrát za sebou a ztratil jediný bod. Z uplynulých devíti duelů osm vyhrál. - Liberec ve vzájemných zápasech bodoval sedmkrát za sebou, z toho šestkrát vyhrál. - Litvínovský útočník Viktor Hübl se může s 1210 zápasy v domácí nejvyšší soutěži vyrovnat na druhém místě historické tabulky obránci Františku Ptáčkovi. Rekordmanem je s 1250 duely zadák Petr Kadlec. - Hüblovi chybí jen dva body k vyrovnání rekordu Richarda Krále v základní části nejvyšší soutěže. V 1088 duelech nasbíral 806 bodů za 363 gólů a 443 asistencí. Současný trenér Pardubic Král v 827 duelech zaznamenal 808 bodů za 331 gólů a 477 přihrávek. - Obránce Jan Štibingr z Liberce v úterý oslaví 21. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (7.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 5:3, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 35/30 (17+13) - Jan Káňa II 38/21 (12+9). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Konstantin Barulin 2,46, 90,91 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,27 a 90,20 - Branislav Konrád 2,58, 91,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,20 a 90,02. Zajímavosti: - Dynamo bodovalo čtyřikrát za sebou, z toho třikrát vyhrálo. - Pardubice doma prohrály dva z posledních tří zápasů. - Olomouc v úterý zabrala po třech porážkách a vyhrála v Karlových Varech 4:3 v prodloužení. Bylo to její teprve druhé vítězství z posledních osmi duelů. - Hanáci vyhráli venku dva z uplynulých čtyř duelů. - Dynamo vyhrálo čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Útočník Petr Kolouch z Olomouce může sehrát 400. zápas v extralize. - Útočník Michal Machač z Pardubic v úterý oslaví 22. narozeniny - Útočník Tomáš Gřeš z Olomouce v úterý oslaví 25. narozeniny.