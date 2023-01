Dohoda o globální minimální daň přišla o část své podstaty, tvrdí její kritik

Davos (Švýcarsko) - Dohoda o globální minimální dani z firemních zisků přišla o značnou část své podstaty, dokonce legitimizuje daňovou konkurenci. V dnes zveřejněném rozhovoru s agenturou AFP to na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu řekl ekonom Gabriel Zucman. Na plánované reformě mezinárodního daňového systému se dohodlo téměř 140 zemí, platit by mohla začít v příštím roce.

Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (OECD) ve středu uvedla, že dohoda, která stanovuje minimální 15procentní sazbu daně pro nadnárodní společnosti, by mohla vytvořit dodatečné rozpočtové příjmy kolem 220 miliard dolarů (4,9 bilionu Kč) ročně. To je téměř o polovinu více, než se dříve předpokládalo.

"Dohoda přišla o značnou část své podstaty vlivem území, která využívají daňové konkurence," uvedl Zucman, který působí na univerzitě Pařížská ekonomická škola a řídí Evropskou daňovou observatoř. Ve známost vešel díky své práci zaměřené na nerovnost a daňové ráje.

"Zmizí umělé přesouvání zisků na území, jako jsou Bermudy či Kajmanské ostrovy, a to je pokrok," řekl Zucman. "Na druhou stranu bude stále možné, aby nadnárodní společnosti s aktivitami v Irsku, Singapuru nebo Švýcarsku měly efektivní daňovou sazbu nižší než 15 procent," dodal.

OECD se snažila, aby dohodu přijalo co nejvíce zemí, tedy i těch, co využívají daňovou konkurenci. Organizace proto přistoupila na to, že podniky mohou podléhat nižšímu zdanění, pokud ve státě, který uplatňuje nižší sazbu daně, skutečně působí a mají v něm závody a zaměstnance.

"Pokud je přístup takový, že všechny daňové ráje musejí souhlasit s dohodou, dává jim to moc, a tak vzniká celá řada výjimek," řekl Zucman.

Ve státech s daňovými výhodami se chce usadit řada společností. Jako příklad uvádí Zucman Irsko, které nyní nabízí daňovou sazbu z příjmu právnických osob 12,5 procenta. Příjmy z ní tam podle výpočtů francouzského ekonoma činí 3000 eur (téměř 72.000 Kč) na dospělého obyvatele. V Německu nebo ve Francii, kde je tato sazba daně dvojnásobná, jsou příjmy z této daně podle Zucmana 500 eur na hlavu.

Konečné přijetí dohody se očekává na začátku roku 2024. Kromě pravidla 15procentní minimální sazby stanovuje lepší rozdělení zdanění ve prospěch zemí, kde velké podniky skutečně vykonávají svou činnost.