Dohnali výpadek a chtějí dále růst

Klientů, kteří mají zájem o laboratorní analýzy a klinické studie, přibývá. Pandemie koronaviru některé projekty společnosti QUINTA-ANALYTICA brzdí, na druhé straně ale přináší nové příležitosti. Spoluprací se subjekty, které vyvíjejí a vyrábějí vakcíny proti nemoci covid-19, přispívá QUINTA-ANALYTICA k boji proti zákeřnému viru.

Pokud by měl Roman Grunt, generální ředitel společnosti QUINTA-ANALYTICA, stručně definovat, jaký byl rok 2020, řekl by, že byl prostě „jiný“. „Na jedné straně jsme stejně jako většina firem nejen v České republice pocítili dopady koronavirové krize, na druhé straně ale registrujeme zvýšený zájem o naše služby ze strany klientů, velkých farmaceutických společností,“ říká. Plán roku se díky úsilí všech zaměstnanců podařilo nejen splnit, ale dokonce i mírně překročit, a skončil tak s lepšími výsledky než ten předešlý.

Pomáhají v boji proti viru

QUINTA-ANALYTICA je jednou z nejvýznamnějších společností ve střední a východní Evropě specializujících se na služby pro farmaceutické společnosti jako smluvní výzkumná organizace. Zaměřuje se na laboratorní analýzy a klinické studie léčiv, požadované národními úřady pro kontrolu léčiv před uvedením léčivých přípravků na trh. Kompletní farmaceutickou analýzu provádí i u léků již registrovaných a určených k distribuci na trh. Veškerá činnost probíhá v souladu s předpisy Správné klinické, laboratorní a výrobní praxe. Pro provádění všech těchto aktivit je QUINTA-ANALYTICA certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv a prošla také úspěšně několika inspekcemi americké lékové agentury FDA. Klienty společnosti jsou významné nadnárodní firmy z farmaceutického byznysu s ústředími v západní Evropě, Americe či Asii.

V současné době využívají služeb společnosti QUINTA-ANALYTICA i některé ze subjektů, které jsou aktivní ve vývoji a výrobě vakcín proti nemoci covid-19. „V laboratorní oblasti máme jeden konkrétní projekt týkající se podpory v analytických činnostech výroby vakcíny, v klinické oblasti pak jednáme s několika obchodními partnery v souvislosti s možnými studiemi již existujících léčiv nebo vakcín na některé mutace viru,“ upřesňuje ředitel firmy Roman Grunt a dodává, že možnost účastnit se procesu boje proti koronaviru považuje za velkou čest.

Striktní opatření přetrvávají

Nejhorším obdobím bylo pro pražskou farmaceutickou společnost loňské jaro, kdy se musela z důvodu opatření zavedených kvůli šíření nemoci covid-19 zastavit činnost kliniky, která je závislá na dobrovolnících. Po dobu tří měsíců neběžely klinické studie, představující jedny ze stěžejních služeb, které firma nabízí. Z velké části se zastavila i návazná činnost v bioanalytické laboratoři. Jakmile Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal na konci května pozitivní stanovisko k pokračování studií, přijala firma řadu opatření minimalizujících riziko nákazy a práce se znovu naplno rozběhly. Aby zajistili dostatek personálu nejen na klinice, ale i v jiných odděleních, zavedli v QUINTA-ANALYTICA na omezenou dobu směnný provoz.

Pokud to bylo možné, pracovalo se v režimu home office, porady a jednání se konaly on-line. Podobně se projednávaly i obchodní případy. Roman Grunt to vidí ale jako značně limitující faktor: „Jednání s klientem prostřednictvím různých on-line komunikačních platforem sice šetří čas a peníze, ale nemůže to vyvážit osobní kontakt, který je v této branži důležitý.“ Vzhledem k přetrvávající neutěšené pandemické situaci ale pracuje společnost v podobném módu dodnes. Režim home office umožňuje fakt, že vedle samotné práce v laboratořích existuje určité penzum činností, jako je analýza výsledků a zpracování dokumentace pro klienty, které je možné dělat i „na dálku“.

Striktní opatření související se spoluprací s dobrovolníky jsou také dodnes samozřejmostí. Každý dobrovolník musí absolvovat PCR test před každou fází studie a zároveň je v průběhu déle trvající studie podroben antigenním testům.

Zájem klientů roste, ale…

Přes všechny obtíže spojené s celosvětovou pandemií zájem klientů o služby společnosti QUINTA-ANALYTICA v loňském roce rostl. Je to především zásluha velmi kvalitně odváděné práce odborníků v laboratořích a na klinice a zároveň plného nasazení nového obchodního týmu. V roce 2019 ho firma znatelně posílila a začala intenzivněji komunikovat se současnými i potenciálními zákazníky, což začíná přinášet své ovoce.

Právě zvýšený zájem o služby oddělení analýz proteinů a peptidů a také oddělení výzkumu a vývoje pomohl nejen vykrýt loňský výpadek kliniky, ale znamenal dokonce i přeplnění plánu roku 2020.

Ředitel Roman Grunt k tomu říká: „Jistě nelze přesně určit, jakou měrou se na zvýšeném zájmu klientů podílí vysoká kvalita naší práce, dobré reference a implementace obchodní strategie. Nesmíme ale na druhou stranu opomíjet fakt, že farmaceutické firmy také zaznamenávají propad hospodaření kvůli poklesu léčených pacientů, kteří mají v současné pandemické situaci obavu chodit k lékaři, a tedy je zde i riziko negativního dopadu na nás v podobě menšího množství analytické činnosti.“

Společnost se rozšiřuje

Loni na podzim zahájila činnost nová laboratoř QUINTA-ANALYTICA v Brně, která se zaměřuje na analýzy vysoce účinných léčiv využívaných při léčbě nejzávažnějších onemocnění, například onkologických. Tato laboratoř proto disponuje vybavením pro práci s těmito typy léků a zaměstnanci dodržují speciální postupy, aby se eliminovalo riziko jakékoliv kontaminace.

Investice, především do vybavení, dosáhla řádu milionů korun. Laboratoř sídlí v pronajatých prostorách nové budovy v areálu bývalého farmaceutického podniku Lachema Brno.

Důvody otevření laboratoře v Brně vysvětluje Roman Grunt takto: „Kapacita našich laboratoří v Praze už nám přestávala stačit. Technicky by nebyl problém pražskou laboratoř rozšířit, ale narážíme na limity se sehnáním kvalifikovaných pracovníků na specializované pozice. Ekonomika sice ochladla a volných lidí je na trhu více, ale ne v odbornostech, které my potřebujeme. Brno nám umožnilo se geograficky rozšířit a zaměřit se na novou skupinu potenciálních zaměstnanců. Víme, že moravská metropole má ve farmaceutické oblasti velkou historii a slušnou zásobu vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří ale nemají zájem stěhovat se do Prahy.“

V současné době pracuje v brněnské laboratoři osm lidí, cílový stav je mít jich do konce příštího roku dvacet.

QUINTA-ANALYTICA by ráda rozšířila i klinické kapacity. Stejně jako u laboratoře, poohlíží se po partnerovi dále od Prahy, nejlépe na Moravě. Jako nejvýhodnější by se jevila spolupráce s externím partnerem, ideálně nemocnicí, která by poskytla kapacitu včetně zdravotnického personálu. „Zahájili jsme už v loňském roce rozhovory na toto téma s jednou moravskou nemocnicí, ale je jasné, že v současné době, kdy jsou nemocnice zatížené covidovými pacienty, musíme realizaci tohoto projektu odložit,“ říká Roman Grunt. I za současného stavu jsou ale v QUINTA-ANALYTICA na další klienty připraveni.