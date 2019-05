Dodávky ropovodem Družba na Slovensko budou prý obnovené večer

Bratislava - Dodávky ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko mají být obnovené dnes večer. Vyplývá to ze společného prohlášení slovenských společností Transpetrol a Slovnaft, které ČTK obdržela. Dodávky ropovodem byly zastavené koncem minulého měsíce kvůli znečištění organickým chloridem, který může poškodit zařízení rafinerií.

Podle prohlášení ukrajinský provozovatel ropovodu Ukrtransnafta písemně oznámil slovenské firmě Transpetrol, která provozuje ropovod Družba na slovenském území, že dnes ve večerních hodinách obnoví dodávky směřující na Slovensko.

Ukrtransnafta a maďarská ropná firma MOL rovněž potvrdily, že kvalita ropy mířící na slovensko-ukrajinskou hranici vyhovuje všem standardním kvalitním parametrům, včetně obsahu organického chloridu. Transpetrol tak začne dodávat ropu rafinerské firmě Slovnaft i dalším odběratelům.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

Podle předsedy české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra by čistá ropa ropovodem Družba měla do Česka dorazit nejpozději příští týden.