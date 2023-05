Dodavatelem elektřiny na železnici bude v příštím roce společnost Pavla Tykače

Praha - Dodavatelem elektřiny pro trakční vedení na železnici bude v příštím roce společnost Sev.en Industry Supply, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače. Dnes to oznámila Správa železnic (SŽ). Uvedla, že firma celkem dodá více než 1,3 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny. SŽ je podle jejího ředitele Jiřího Svobody největším odběratelem elektřiny v ČR.

Správa uvedla, že nákup elektřiny se společnosti v loňském roce meziročně prodražil o dvě miliardy na pět miliard Kč, avšak rozdíl firma pokryla distribucí trakční energie dopravcům, ze které vydělala téměř dvě miliardy Kč.

"Po loňské složité situaci na trhu s energiemi, která výrazně ztěžovala výběr dodavatele pro současné období, tentokrát včasné vysoutěžení pomůže eliminovat rizika spojená s cenovými výkyvy," uvedla v tiskové zprávě Správa železnic. Dodala, že parametry aukce konzultovala s dopravci ve zřízené expertní skupině pro elektrickou trakci na trhu s energiemi.

Nákup elektřiny potřebné pro provoz elektrických vlaků bude v roce 2024 postupný. Předpokládané roční množství je podle Správy železnic zajištěno uzavřeným kontraktem v poměru 70 procent prostřednictvím ročního obchodovaného produktu s fixovanou cenou a zbývajících 30 procent oceněním na denním trhu Operátora trhu s elektřinou (OTE).

Pro letošní rok je dodavatelem elektřiny společnost ČEZ ESCO. Předpokládaný odběr trakční energie pro rok 2023 byl podle výroční zprávy Správy železnic stanoven na 1,28 milionu MWh. Výběr na letošní rok se také uskutečnil prostřednictvím komoditní burzy PXE. Společnost Sev.en Industry Supply bude třetím dodavatelem silové trakční energie pro Správu železnic od roku 2019.

Sev.en Industry Supply je dodavatelem elektřiny pro velké odběratele. Na seznam kvalifikovaných dodavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek byla firma zapsána 10. ledna letošního roku.