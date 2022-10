Dodavatelé energií se potýkají s náporem požadavků kvůli úspornému tarifu

Praha - Dodavatelé energií se na svých infolinkách či v zákaznických centrech potýkají s náporem požadavků zákazníků, které souvisejí především se zavedením takzvaného úsporného tarifu. Část dotazů míří také na schválené stanovení maximálních cen energií, vyplývá z vyjádření dodavatelů pro ČTK. Meziročně činí nárůst požadavků řádově až desítky procent.

Na call centra ČEZ Prodej volá a píše v posledních dnech o desítky tisíc zákazníků více než obvykle. Například v posledním zářijovém týdnu narostl počet odbavených požadavků o třetinu proti loňsku. Podobná situace je také v zákaznických centrech, kde je nárůst rovněž třetinový. Call centra ČEZ odbavila letos v září o 83.000 zákaznických požadavků více než loni za stejnou dobu, zákaznická centra zaznamenala meziroční nárůst návštěvnosti o více než 13.500 lidí. Lidé nejčastěji shánějí informace k úspornému tarifu a zastropování cen energií.

Nárůst počtu hovorů přitom pokračuje i nadále. Za první čtyři letošní říjnové dny, tedy včetně víkendu, vyřídila call centra ČEZ Prodej bezmála 38.000 požadavků zákazníků, loni za stejnou dobu to bylo téměř 21.000 požadavků. V posledních dnech je hlavním tématem úsporný tarif, protože ten už se lidem propisuje do plánu záloh.

"Dost často se lidé chtějí ujistit, že vše probíhá správně, zda mají pro získání příspěvku něco udělat. Úsporný tarif ale probíhá automaticky, není třeba o tuto pomoc žádat ani zálohy nějak měnit. Příspěvek od státu i odpuštění poplatku za podporované zdroje energie zákazníkům rovnou promítáme do plánu záloh, proto je v pořádku, když je inkaso z účtu jiné než obvykle, nebo že třeba nenajdou zálohu na energie v SIPO," řekla vedoucí oddělení call centra Kateřina Čechurová. Časté jsou ale i dotazy na zastropování cen v případě fixací, nebo na samoodečty elektroměrů, operátoři také lidem pomáhají, pokud se zajímají o úspory energií.

Pražská energetika (PRE) eviduje nárůst požadavků na zákaznické lince ve srovnání s běžným obdobím o 300 procent. "Převažují hovory týkající se úsporného tarifu. Lidé se ptají, co to pro ně znamená, co mají dělat, jak mají postupovat, jak se úsporný tarif dotkne výše záloh," řekl ČTK mluvčí PRE Kazel Hanzelka.

Někteří lidé si podle Hanzelky mylně myslí, že jim peníze z úsporného tarifu pošle dodavatel na jejich běžný bankovní účet. "Trpělivě vysvětlujeme, že peníze jsou připsány na zákaznický účet vedený u PRE," dodal. Ve srovnání s tím je podle něj zájem o zastropování cen zatím minimální. "Za dnešek jen několik málo hovorů," uvedl mluvčí. Zvýšený počet požadavků hlásí také Pražská plynárenská, a to zhruba o pětinu.

Také E.ON čelí zvýšenému počtu dotazů na zákaznickou obsluhu. "Co se týče tématu zastropování cen, tak tam řešíme dotazů minimum. K tématu úsporného tarifu evidujeme na call centrech zhruba 500 dotazů zákazníků denně, což činí nějakých 20 procent denního objemu. Klienti se nejčastěji zajímají o praktické rady, co mohou nyní očekávat," uvedl mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Stát letos prostřednictvím takzvaného úsporného tarifu uhradí domácnostem příspěvek 2000 korun nebo 3500 Kč. Vláda zároveň do konce příštího roku odpustila platbu poplatku za podporované zdroje energie, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. V příštím roce bude platit rovněž zastropování cen energií, a to na 6000 Kč za MWh elektřiny a 3000 Kč za MWh plynu.