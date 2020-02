Dočekal rozhodl ocelářské derby pro Vítkovice

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Vítkovic zvítězili ve 46. kole extraligovém kole na ledě Třince 3:2 a v boji o záchranu si připsaly šestou výhru z posledních osmi zápasů. Hosté v derby dvakrát prohrávali, vyrovnali ale v závěru první i druhé třetiny. Zápas rozhodl v 50. minutě ze sólového úniku Martin Dočekal, který skóroval po pěti měsících.

Třinec postrádal elitního útočníka Wolského, který se podle slov trenéra Václava Varadi potýkal už před minulým utkáním se zdravotním problémem v horní části těla. Domácí gólman Jakub Štěpánek nastoupil poprvé proti Vítkovicím, za které v sezoně 2006/07 debutoval v extralize a později s nimi získal i stříbro.

Třinec přežil v úvodu gólovou šanci Šišovského a v osmé minutě udeřil. K osamocenému Chmielewskému se k levé tyčce trochu se štěstím odrazil puk a šancí nepohrdl. Vítkovičtí zahrozili v oslabení. Po špatné přihrávce Vrány se dostal do úniku Mallet, ale minul branku. Stejný hráč si spravil náladu v závěru třetiny, kdy před brankou zachoval chladnou hlavu, poslal Štěpánka na druhou stranu a skóroval do prázdné.

Na začátku prostřední části se před Dolejšem zjevil Marcinko, ale trefil jen beton. Aktivnější Třinec šel přesto do vedení, v přesilové hře se trefil po vyhraném vhazování od modré čáry Doudera. Hostujícímu mužstvu však opět vyšel závěr třetiny a Schleissova střela z pravého kruhu k bližší tyči prošla až za Štěpánkova záda.

Třinec se ve třetí třetině tlačil dopředu, jenže do vyložené šance se nedostal. Navíc v 50. minutě ujel domácím Dočekal, který uspěl střelou mezi betony. Vítkovický útočník skóroval poprvé od úvodního kola a po 32 utkáních bez gólu. Domácí se ve zbytku zápasu včetně více než minutové hry bez brankáře na nic extra nezmohli.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Varaďa (Třinec): "Vítkovice hrály velmi dobře v obranném pásmu, ztížily nám to. Mrzí mě, že nám dvakrát proklouzlo mezi prsty vedení. Inkasovali jsme všechny tři góly hrozně lacině, to nás srazilo. Vepředu jsme nebyli tak produktivní. Hlavně ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, které jsme nevyužili. Věděli jsme, že to bude ve třetí třetině o jednom gólu. Nepovedlo se ho ale vstřelit nám, proto jsme prohráli."

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Byl to další důležitý zápas a zvládli jsme ho po celých šedesát minut solidně. Důležité bylo, že jsme srovnali skóre před koncem třetin, udržovalo to pozitivní energii. Přestože jsme se dostali ve třetí třetině pod tlak, tak jsme ho ustáli a nepustili jsme domácí do žádných tutových šancí. Kluci to odmakali, hráli srdnatě a myslím, že si tři body za výkon zasloužíme."