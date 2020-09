Dobrovolníci z Česka a Německa pokosili louku v Českém středohoří

Mrsklesy (Litoměřicko) - Dobrovolníci z Česka a Německa dnes pokosili louku pod Lipskou horou v Českém středohoří, kam před lety botanici přemístili vzácné rostliny z Radovesické výsypky. Díky milovníkům přírody se tyto druhy podařilo zachránit.

Za parného dne se vydalo na louku se sekačkami a piknikovými koši na padesát členů týmu Bořena ze spolku Arnika, německé Grüne Liga, firmy TRASK a vlastníků okolních luk. Akce se konala podvanácté ve spolupráci se správou regionálního pracoviště CHKO České středohoří posečou.

Přibližně hektar louky je útočištěm vzácných rostlin. Na tzv. bílých stráních rostou ohrožené druhy, jako například hořeček brvitý, len žlutý, plamének přímý, hvězdnice chlumní, sasanka lesní nebo hadí mord španělský. Sečení zabraňuje zarůstání travami a křovinami, ve kterých by jedinečné rostliny neměly šanci přežít.

Semínka z výsypky přesadil jeden ze zakladatelů sdružení Arnika Jindřich Petrlík s ostatními nadšenci. "Rostliny by jinak zahynuly v důsledku těžby uhlí," řekla ČTK organizátorka dnešního sečení Jana Vitnerová. "Vozili tehdy na konci 80. let z někdejší přírodní památky Bělák rostliny s kořenovými valy na kárkách, pak si půjčovali auto, pak náklaďák. Transfer trval několik let," uvedla Vitnerová.

Přesun byl podle ní velmi úspěšný. "Díky píli tehdejších mladých lidí a tomu, že bylo velmi pečlivě vybráno místo přesunu, se tento transfer řadí mezi nejznámější úspěšné přesuny rostlin v Evropě," řekl Vitnerová. Díky pravidelnému sečení v současnosti vzácné druhy rostou na desetkrát větší ploše než po přesunu.

