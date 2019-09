Dobrovolníci na Lukově opravili most mezi horním a dolním hradem

V Lukově na Zlínsku se konal 15. září 2019 Den hradu Lukova, který nabídl mši v hradní kapli svatého Jana nebo výstavu věnovanou proměnám hradu za posledních 35 let.

Lukov (Zlínsko) - Spolek přátel hradu Lukova pokračuje v jeho obnově. Letos dobrovolníci dokončili opravu pilířů mostu mezi horním a dolním hradem. Pracují také na obnově jižní obvodové hradby dolního hradu, ke konci se blíží konzervátorské práce na kvádrové věžici v areálu horního hradu. Na zříceninu poblíž stejnojmenné obce na Zlínsku loni zavítalo téměř 27.000 platících návštěvníků, řekl ČTK při dnešním Dni hradu Lukova předseda spolku Jiří Holík.

Oprava zvětralého zdiva pilířů mostu trvala několik měsíců. "Bylo nutné celé zdivo přespárovat, a protože se tam objevovaly poměrně velké trhliny a velké kaverny, tak jsme tam poměrně výraznou část zdiva museli i dozdít," uvedl Holík. Před zahájením prací bylo podle něj nezbytné pilíře kompletně vyčistit a vyškrábat zvětralý písek a maltu. Horní část pilířů je nyní překryta ochrannou izolační vrstvou a záhony s kytkami.

Už šestým rokem pokračuje na Lukově také obnova areálu dolního hradu. "Letos jsme se věnovali spodnímu úseku jižní obvodové hradby. Podařilo se nám doplnit zdivo v délce asi 50 metrů. Máme rozpracovaný i jihozápadní roh hradu, začali jsme pracovat také na západní hradbě," řekl Holík.

V areálu horního hradu by měly v nejbližších týdnech skončit konzervátorské práce na kvádrové věžici, která podle Holíka představuje unikátní stavební prvek z období vrcholné gotiky. Přizvaný odborník na věžici odstranil necitlivé zásahy z 80. let minulého století, při nichž stavbaři použili beton. Následně se postaral o nové omítky. Dobrovolníci se dále pustili do dozdění západního parkánu.

Dnešní Den hradu Lukova patří k tradičním a k nejnavštěvovanějším akcím na zřícenině, která je od roku 1964 chráněna jako kulturní památka. Nabídl mši v hradní kapli svatého Jana nebo výstavy věnované proměnám hradu a činnosti hnutí Brontosaurus, které v roce 1983 zahájilo práce na jeho obnově. Součástí akce byla také komentovaná prohlídka hradu.

Lukovský hrad byl ve 13. století součástí sítě hradů, které tvořily ochranu východní hranice českého království. Za třicetileté války byl střediskem Valachů bojujících za osobní a náboženskou svobodu. Po vypálení a poničení švédskými vojsky chátral, na konci 18. století byl definitivně opuštěn a proměnil se ve zdroj levného stavebního materiálu.