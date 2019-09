Dobrovolníci dnes vyrazí na podzimní sběr odpadků

Praha - Dobrovolníci dnes opět vyrazí do ulic a do přírody sbírat odpadky. Dnešek je hlavním podzimním termínem úklidových akcí, které se konají po celém světě. V Česku je do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko registrováno zhruba 4200 úklidů. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek po turistické sezoně. Termín jarního úklidu je stanoven na 4. dubna příštího roku.

Podle organizátorů z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a spolku Ukliďme Česko půjde o symbolické zakončení letošní rekordní úklidové sezony. Letos se do úklidu Česka zapojuje přes 150.000 dobrovolníků, z toho na jaře jich sbíralo odpadky 65.000 a sesbírali 1120 tun odpadu, včetně 17.700 pneumatik. Do loňských akcí se zapojilo téměř 135.000 dobrovolníků a odklidili 2113 tun odpadu.

Některé úklidové akce za sebou mají dlouhou tradici. Mezi předskokany podzimního úklidu patřil 25. ročník Čištění Vltavy, kterého se 14. září zúčastnilo přes 250 vodáků. Výsledek akce byl podle Katky Landové z ČSOP potěšující. "Odpadu stále ubývá a řeka je i po rušné turistické sezoně ve velmi dobrém stavu," uvedla. Za dva týdny se bude podobná akce konat na řece Jizeře.

"Je i dost úklidů, které se ve výkazech neobjevují. Víme, že mnoho uklízečů mimo naše statistiky je například mezi houbaři, co sebráním nějakého toho nepořádku cestou poděkují lesu za plný košík, což je velmi sympatické," řekla Landová.

Organizátoři úklidových akcí na řadě míst připravili doprovodný program jako poděkování dobrovolníkům. Největší bude Noc otevřených dveří v SAKO Brno, kde na návštěvníky čeká světelná show či obhajoba mistrovského titulu ve skocích do plastu v podání profesionálů z Kaskadéři s.r.o.

V České republice se organizované úklidy konají od roku 1992. Po vzoru mezinárodního modelu Let's Do It! se uklízí pátým rokem, za tu dobu se zapojilo více než 300.000 dobrovolníků, kteří uklidili přes 9000 tun odpadu. Organizátoři zajišťují pro dobrovolníky, kteří organizují úklid na daných místech, logistiku a především pytle a rukavice pro sběr odpadu.