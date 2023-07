Dobová akce v Nezabudicích připomněla osud bojovníka proti fašismu Fraňka

Nezabudice (Rakovnicko) - Dobová akce v Nezabudicích na Rakovnicku dnes připomněla osud bojovníka proti fašismu Jaroslava Fraňka. Od jeho popravy uplynulo 1. července 80 let. Organizátoři také představili projekt kapličky z oblázků, která by měla být postavena na základě jeho přání v posledním dopise, popsala ČTK ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník Magdalena Elznicová Mikesková. V Nezabudicích muzeum provozuje pamětní síň věnovanou Fraňkovi.

Rekonstrukce Fraňkova zatčení gestapem u jeho rodného domu obnášela příjezd gestapa, zadržení Fraňka, prohlídku chalupy a jeho odvezení k dalšímu výslechu. Scéně přihlížely na místě desítky lidí. Organizátoři dnes představili též vizualizaci kapličky, která by měla vzniknout poblíž hostince U Rozvědčíka. "Ve svém posledním dopise těsně před popravou prosil svou ženu Antonii, ať postaví kapličku z oblázků," uvedla Elznicová Mikesková.

Theodor Šámal, který se osudu Fraňka dlouhodobě věnuje, při dnešní vzpomínce uvedl, že odbojář vytvořil už dva pomníky, a to dodnes nejen u vodáků populární hostinec U Rozvědčíka a též literární pomník v podobě vzpomínky Oty Pavla na Fraňkův osud v knize Jak jsem potkal ryby. Kaplička, kterou dnes Šámal přislíbil postavit, tak bude jeho třetím pomníkem. "Děkujeme ti, že jsi byl tak odvážný a bezvadný chlap, které naše země potřebuje, a o to víc ještě potřebovat bude," řekl Šámal a dodal, že autorem myšlenky vytvoření kapličky je Dalibor Blažek.

Jaroslav Franěk (1897-1943) sloužil za první světové války v československé legionářské jednotce. Do rodné vsi se vrátil v roce 1923. Nejprve v dřevěné boudě prodával občerstvení a následně postavil dodnes fungující hostinec U Rozvědčíka, což byla jeho přezdívka. Po vyhlášení protektorátu se zapojil do odboje a to s organizací Obrana Národa. Gestapo jej zatklo v lednu 1941, popraven byl o více než dva roky později v Berlíně.