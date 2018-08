Praha - Do pražské Zenklovy ulice se v sobotu 1. září vrátí po osmiměsíční rekonstrukci tramvajová doprava. Novinářům to dnes řekli zástupci města, radnice Prahy 8, Technické správy komunikací (TSK) a dopravního podniku (DPP). V Zenklově ulici byly opraveny tramvajové koleje, vozovka i inženýrské sítě. Práce, které začaly v lednu, vyšly na více než 150 milionů korun. Auta budou moci zatím jezdit pouze ve směru do centra.

"Rekonstrukce Zenklovy ulice je jednou z nejzásadnějších akcí obdobného charakteru, které se v Praze realizovaly. Bylo nutné koordinovat postup několika investorů. Uzavírka byla pochopitelně vzhledem k dopravnímu vytížení velmi nepříjemná," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD)

Ulice byla opravena v délce 1,6 kilometru mezi Elsnicovým náměstím a Bulovkou. Vedle kolejí a vozovky byl obnoven také most přes Rokytku, vodovodní potrubí a kanalizace a zrekonstruováno bylo i veřejné osvětlení. Tramvajová trať pak byla na řadě míst nově oddělena od jízdních pruhů pro auta. Chodníky by měly být opraveny v příštím roce.

Změněny byly rovněž zastávky, kdy byla stanice Stejskalova vysunuta před Libeňský zámeček a přejmenována na Libeňský zámek. Zastávka U Kříže pak přestala být ostrůvkem, ale cestující zde budou nastupovat z vysunutého chodníku a ve směru do centra byla přesunuta pod Podlipného ulici. Všechny zastávky jsou bezbariérové.