Do závodu historických vozů ráno odstartovalo 117 veteránů

Praha - Do závodu 1000 mil československých odstartovalo ráno v centru Prahy 117 historických vozů. Nyní míří v první etapě do Bratislavy, v sobotu v podvečer se následně znovu vrátí do české metropole. Slavnostního startu závodu se společně zúčastnili také ministr dopravy Karel Havlíček a jeho slovenský protějšek Andrej Doležal. Na startu byly historické vozy vyrobené do roku 1939, mezi nimi například závodní auta Bugatti, Praga nebo Aero.

První vůz odstartoval dnes v 06:00, další následovaly v minutových intervalech. Poslední účastník vyrazil do závodu kolem osmé hodiny.

Cílem dnešní první etapy závodu je Bratislava. V současné chvíli účastníci míří k prvnímu kontrolnímu stanovišti v Kolíně. V Bratislavě budou vozy k vidění 12. a 13. srpna vždy od 16:00 před budovou hotelu Carlton na Hviezdoslavově náměstí. Následovat bude etapa na Slovensku. Závěrečná část závodu bude pokračovat zpět do Prahy před budovu Národního technického muzea, kam by vozy měly dorazit v sobotu mezi 17:00 a 19:00. Závod měří zhruba 1200 kilometrů.

Účastníci závodu se do centra Prahy před budovu Autoklubu v Opletalově ulici začali sjíždět ve středu odpoledne. Na místě je mohly obdivovat stovky zájemců.

Letošní ročník se koná jako připomínka 120. výročí narození automobilového závodníka Bohumila Turka, jehož kariéru ukončila v roce 1935 havárie právě v závodě 1000 mil československých.

Retro jízda, kterou pořádá Spolek 1000 mil československých spolu s Veteran Car Clubem Praha, Autoklubem ČR a Design Veteran Car Clubem Bratislava každoročně od roku 2015, obnovuje tradici slavného automobilového závodu ze 30. let minulého století. Rychlostní závod cestovních automobilů se konal na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Bratislava - Praha a účastníci ji absolvovali dvakrát, celkově tedy téměř 1600 kilometrů.