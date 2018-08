Praha - Do pražských základních škol letos nastoupí asi 14.000 nových žáků. Stejné číslo platí pro střední školy. Novinářům to dnes řekly radní Prahy pro školství Irena Ropková (ČSSD) a ředitelka magistrátního odboru školství Lenka Němcová. Kapacita je podle magistrátu dostatečná, nedostatek míst je podle Němcové často dán tím, že rodiče chtějí dítě dát do školy s dobrou pověstí.

"U základních škol jsme přijali všechny spádové děti. Zatím ten problém není tak enormní, nicméně uvědomujeme si, že do budoucna by problém mohl nastat a proto jsme připravili projekty výstavby několika základních škol," uvedla Ropková. Nedostatek kapacit se týká zejména okrajových částí Prahy, proto nové školy vyrostou například na Zličíně, v Dolních Počernicích, Uhříněvsi nebo v Kolovratech.

Podle Němcové přetlak vzniká u škol s dobrou pověstí. "Do takové školy, která je třeba jedna, dvě na celé městské části, se prostě všechny ty děti dostat nemůžou," uvedla. Dodala, že proto existují spádové obvody, které zaručují, že se všechny děti do škol dostanou, i když třeba ne do těch, které by si jejich rodiče představovali.

Praha v tomto volebním období spustila několik projektů zaměřených na vzdělávání. Většina z nich je podle Ropkové hrazena z evropských fondů. Město například zahájilo program takzvaných polytechnických hnízd, tedy dílen pro žáky základních škol. Zatím fungují ve školách v Praze 4 a na Jarově. Další projekty se týkají dostupnosti školních obědů pro děti z chudších rodin, technického vybavení škol, vzdělávání pedagogů nebo budování venkovních učeben.

Celkový počet dětí v základních školách ČR se letos zvýší o zhruba 15.100 na přibližně 941.200. Asi tři pětiny dětí budou na prvním stupni. Na středních školách v ČR by podle ministerstva školství mělo v novém školním roce studovat v denní formě různé obory s maturitou, bez ní či s výučním listem asi 395.500 žáků, což by bylo o 2800 víc než loni.