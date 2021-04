Do výbuchu ve Vrběticích byli zapojeni ruští agenti, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a první místopředseda vlády Jan Hamáček vystoupili 17. dubna 2021 v Praze na mimořádné tiskové konferenci na ministerstvu zahraničních věcí, jehož řízením je aktuálně Hamáček pověřen. Babiš na TK oznámil, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byli podle zjištění českých bezpečnostních složek zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Z Česka bude kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a první místopředseda vlády Jan Hamáček vystoupili 17. dubna 2021 v Praze na mimořádné tiskové konferenci na ministerstvu zahraničních věcí, jehož řízením je aktuálně Hamáček pověřen. Babiš na TK oznámil, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byli podle zjištění českých bezpečnostních složek zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Z Česka bude kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. ČTK/Říhová Michaela

Praha - České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Novinářům to dnes večer řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Z Česka bude kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. ČR musí opustit do 48 hodin, uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je nyní pověřen i řízením ministerstva zahraničí. Policie hledá dva muže s ruským pasem, když vybuchl sklad Vrbětice, byli v ČR.

"Na základě jednoznačných důkazů, získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek, musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014," uvedl Babiš. Způsob a formu zapojení ruských agentů nijak nepřiblížil.

Premiér připomenul, že při prvním z výbuchů zahynuli dva lidé. Exploze způsobily značné materiální škody a vyžádaly si evakuaci obyvatel z blízkých obcí. Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu.

Babiš dodal, že Hamáček ho o případu informoval v pátek večer a dnes byl o celé záležitosti informován také prezident Miloš Zeman. "Prezident nám vyjádřil absolutní podporu," řekl premiér. Babiš ocenil práci policie, zejména Národní centrály boje proti organizovanému zločinu (NCOZ). Případ dál vyšetřují orgány činné v trestním řízení. "Česká republika je svrchovaný stát a musí na tato bezprecedentní zjištění odpovídajícím způsobem reagovat," dodal.

Hamáček uvedl, že se jako ministr zahraničí rozhodl "vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb SVR a GRU". SVR je Služba vnější rozvědky, plný název GRU je Hlavní správa rozvědky generálního štábu ozbrojených sil Ruské Federace. "Do 48 hodin musí opustit Českou republiku 18 pracovníků ruské ambasády," řekl Hamáček. Rozhodnutí oznámil dnes večer ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému.

"Jsme v podobné situaci jako například Velká Británie v případě pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018,“ řekl Hamáček v narážce na otravu bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Konstatoval, že záležitostí utrpí česko-ruské vztahy. Uvedl, že o případu budou informováni spojenci v EU a v NATO a budou požádáni o podporu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Oznámila to dnes na policejním webu. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné dva muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Server Respekt.cz dnes s odkazem na policii uvedl, že oba hledaní muži s pasy na fiktivní jména přiletěli 13. října 2014 do Česka a byli předem objednaní na návštěvu muničního skladu ve Vrběticích. V té době se ve skladu údajně nacházely zbraně, které měl nakoupit bulharský obchodník se zbraněmi. Zřejmě dodával zbraně na Ukrajinu, která byla právě ve válce s Ruskem. Výbuch zřejmě neměl nastat v Česku, ale až při transportu zbraní v jiné zemi.

Podle serveru Seznam.Zprávy se ruská rozvědka GRU zaměřila na Vrbětice kvůli válce v Sýrii, kam měla údajně z vrbětického skladu směřovat munice. Podle vyšetřovatelů mohlo jít o sabotáž, aby ze skladu nemohla munice putovat k Američanům, kteří tak chtěli pomoci povstalcům v Sýrii bojujícím proti prezidentovi Bašáru Asadovi. Rusové naopak Asadův režim podporovali. Web Lidovky.cz uvedl s odkazem na zdroje blízké vyšetřování, že muži hledaní NCOZ se do areálu ve Vrběticích dostali už 15. října, den před výbuchem, a nastražili tam výbušné zařízení. To však s největší pravděpodobností explodovalo dříve, než plánovali, zabít zřejmě mělo někoho, komu byla určena dodávka zbraní, uvedly Lidovky.

Vicepremiér touto záležitostí zdůvodnil to, proč blíže nekomentoval zrušení své pondělní cesty do Moskvy, kde chtěl jednat o případných dodávkách ruské vakcíny Sputnik V proti koronaviru. "Prostě jsem nemohl postupovat jinak," dodal.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.

Policie hledá dva muže s ruským pasem, když vybuchl sklad Vrbětice, byli v ČR Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Oznámila to dnes na policejním webu. Podle fotografií i jmen z pasů mužů, po nichž česká policie pátrá, jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. NCOZ žádá o pomoc v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti, uvedla NCOZ. Muži se na území ČR podle NCOZ pohybovali od 11. do 16. října 2014. Prokazovali se ruskými pasy se jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu na jméno Ruslan Tabarov. Mužům stejného vzezření s pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov připisuje Británie útok jedem novičok na Skripala. Média tyto muže identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítlo. Pokud někdo hledané dva muže viděl, nebo něco ví o jejich pohybu a činnosti na území ČR, má se ozvat operačnímu středisku NCOZ na telefon 241 768 649, případně může v běžné pracovní době volat na telefon 974 760 530 olomoucké expozitury NCOZ, uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. "Podávání informací z trestního řízení má v této věci vyhrazeno Krajské státní zastupitelství v Brně," doplnil.