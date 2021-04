Do výbuchu ve Vrběticích byli zapojeni ruští agenti, 18 jich bude vyhoštěno

Praha - Do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byly podle zjištění českých bezpečnostních složek zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Novinářům to dnes večer řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Z Česka bude kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. ČR musí opustit do 48 hodin, uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je nyní pověřen i řízením ministerstva zahraničí. Babiš dodal, že o celé záležitosti byl informován také prezident Miloš Zeman, který se zvoleným postupem plně souhlasil.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.