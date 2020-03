Do vozů MHD v Praze nesmí cestující bez zakrytého nosu a úst

Žena v roušce 16. března 2020 ve stanici pražského metra Muzeum na trase C. Vedení Prahy zakázalo vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst, nařízení primátora vstoupí v platnost od půlnoci na úterý 17. března. Opatření bude platné do odvolání.

Praha - Vedení Prahy zakázalo vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst. Nařízení primátora vstoupí v platnost od půlnoci na úterý 17. března. Opatření bude platné do odvolání. Novinářům to dnes po jednání pražských radních řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V Česku je akutní nedostatek roušek a respirátorů, které chybí i ve zdravotnictví.

Dopravní podnik (DPP) rozmístil do vestibulů metra zásobníky s dezinfekcí a zintenzivnil čištění vozů. Omezen byl zatím pouze provoz autobusů MHD. Metro a tramvaje jezdí podle běžných jízdních řádů.

Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala s účinností od půlnoci na dnešek do 24. března 06:00 volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

"Kdo má roušku, ať si ji vezme, ten, kdo ji nemá, si může ušít bavlněnou. Jsou tady ještě alternativní verze," řekl Hřib. Pokud cestující nemají respirátor ani roušku, mohou si podle primátora zakrýt ústa a nos šátkem nebo šálou. On si prý vyrobil roušku sám z látky a kancelářských svorek.

Cestující budou podle primátora informování prostřednictvím informačních tabulí a rozhlasem ve stanicích metra. Nedodržování se bude v úterý řešit pouze domluvou. V krajním případě bude moci řidič cestujícího vykázat z prostředku MHD. "Očekávám ale, že to lidé budou dodržovat, je to ve prospěch jejich zdraví," řekl Hřib.

V uplynulých dnech hlavní město již zakázalo nástup předními dveřmi autobusů a zrušen byl prodej jízdenek u řidičů. V tramvajích a metru jsou řidiči odděleni od cestujících ve svých kabinách.