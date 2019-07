Do vesmíru bude v pátek vypuštěna česká vědecká družice Lucky-7

Odborníci představili 2. července 2019 v Praze českou vědeckou družici Lucky-7, kterou vyvinuli výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Bude součástí rakety Sojuz 2-1b, která odstartuje 5. července z Vostočného v Rusku. Družice by měla umožnit ověřování nejnovějších vědeckých poznatků ohledně stavby elektronických systémů a radiové komunikace vesmírných sond pro studium vesmíru.

Praha - V pátek bude do vesmíru vypuštěna česká vědecká družice Lucky-7, kterou vyvinuli výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Bude součástí rakety Sojuz 2-1b, která odstartuje z Vostočného v Rusku. Družice by měla umožnit ověřování nejnovějších vědeckých poznatků o stavbě elektronických systémů a o radiové komunikaci vesmírných sond pro studium vesmíru. Její tvůrci ji dnes představili novinářům.

Přístroj vyvíjeli studenti na ČVUT od roku 2011, později vznikl soukromý projekt. Podle vývojářů Jaroslava Laifra a Pavla Kováře jde o ekonomicky soběstačný projekt vzniklý bez podpory státu. Kovář pro družici vytvořil navigační přijímač, který uvedl na trh v roce 2015. Prodej přístroje v zahraničí přinesl projektu potřebné peníze pro realizaci. "Když jsme družici vyvíjeli, tak jsme upřímně nevěděli, do čeho jdeme. Může rotovat, může se porouchat anténa a tak dále. Ale všechny obtíže byly vyřešeny," řekl Kovář.

Družice, kromě navigace, obsahuje také senzory radiace, které umožňují pozorování gama záblesků, a barevnou kameru pro detekci polární záře a snímkování Země. Skládá se z ovládacího palubního počítače, vědeckého a napájecího modulu. "Po startu bude nutné rozvinout anténu, pak zjistit stav družice. Když bude vše fungovat, tak se přikročí k vědeckému měření. Musíme také rozšířit software pro automatické ovládání družice ze Země," řekl Kovář.

S ruskou raketou by měla odletět v 7:41 středoevropského času, zhruba dvacet minut před 15:00 by měla přelétat nad Českem. "Poté čekáme na pravidelné vysílání radiomajáku, mělo by být možné je zaslechnout po celém světě. I nadšenci z twitteru většinou píší, jestli je slyší nebo ne," řekl Laifr.

K ruské raketě Sojuz 2-1b bude připojeno několik desítek družic z různých zemí, které se postupně budou ve vesmíru oddělovat.