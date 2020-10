Do večera přibylo v Česku rekordních 2622 lidí s covidem

Praha - Za dnešek zatím v Česku přibylo 2622 potvrzených případů nemoci covid-19. Od vypuknutí epidemie to je zatím nejvyšší nárůst do večera. Je to také zhruba o tisícovku víc než v úterý, kdy hygienici za celý den zjistili rekordních 4457 pozitivních testů. Do statistik přibylo dalších 29 úmrtí, celkem s covidem zemřelo v zemi 823 lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zahraničí.

Od začátku března se covid v Česku potvrdil u 92.643 lidí, přes 50.000 se za tu dobu z nemoci vyléčilo, nakažených je nyní 41.220. U většiny pozitivně testovaných má covid-19 lehký průběh, v nemocnicích je nyní 1563 pacientů s koronavirem, tedy zhruba čtyři procenta z aktuálně nakažených. Roste i počet vážně nemocných s covidem vyžadujících intenzivní péči, který je podle posledních informací 354.