Do večera přibylo dalších 5679 nakažených, dosud nejvíc

Praha - Během dneška zatím v Česku přibylo 5679 případů nemoci covid-19, to je dosud největší nárůst do večera od vypuknutí epidemie. Dál výrazně přibývá také hospitalizovaných, pacientů s koronavirem ve vážném stavu i obětí. S covidem zatím zemřelo 1158 lidí, přičemž v pondělí rekordních 58, dalších 42 v úterý a dnes je úmrtí zatím 26. Počet lidí s covidem, kteří vyžadují léčbu v nemocnicích, stoupl o 175 na 2678. Z toho 578 bylo v úterý ve vážném stavu, tedy o 51 víc než předchozí den. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně nemocných je v Česku 73.463, přes 60.800 nakažených se už uzdravilo. Od začátku března se novým typem koronaviru nakazilo víc než 135.000 lidí, přičemž v říjnu přibývá za každé dva až tři dny 10.000 nákaz covidem. Laboratoře v Česku vyhodnotily v úterý 30.894 testů, to je také dosavadní maximum od začátku března. Pozitivních na covid z nich byla víc než čtvrtina.

V úterý přibylo 8325 prokázaných případů nemoci covid-19. Dosavadní rekord zatím drží minulý pátek 9. října s 8617 nakaženými. Tento den se koronavirus potvrdil u takřka třetiny testovaných.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh nebo jsou úplně bez příznaků. V nemocnicích je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 2678 lidí s koronavirem. Stav 578 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Od začátku října se počet hospitalizovaných i lidí vyžadujících intenzivní péči zvýšil víc než 2,5krát. Enormní přírůstky z posledních dnů vyvolávají obavy, zda zdravotnický systém bude mít dost kapacit i personálu, aby se mohl o pacienty postarat. Stát se proto snaží zajistit záložní lůžka, oslabenému personálu v nemocnicích pomůžou i medici.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterním televizním projevu řekl, že počet hospitalizací, těžkých případů a úmrtí v následujících týdnech podle modelů šíření viru ještě vzroste. Republiku podle něj čekají "tři složité a neveselé týdny".

Nejrychleji se nyní nemoc šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno přibližně 662 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Druhým nejpostiženějším okresem je Příbramsko s 583 případy. Třetím je okres Žďár nad Sázavou s 571 případy na 100.000 obyvatel za týden.

Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí v celém Česku ode dneška zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Vybrané školy v každém kraji jsou určeny pro děti záchranářů a dalších klíčových profesí. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti.