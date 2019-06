Do Varů přiletěla hlavní hvězda festivalu Julianne Mooreová

Americká herečka Julianne Mooreová (uprostřed) a její manžel, režisér a scenárista Bart Freundlich (vpravo) dorazili 27. června 2019 do Karlových Varů, kde se herečka zúčastní slavnostního zahájení mezinárodního filmového festivalu a převezme při něm Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Americká herečka Julianne Mooreová (uprostřed) a její manžel, režisér a scenárista Bart Freundlich (vpravo) dorazili 27. června 2019 do Karlových Varů, kde se herečka zúčastní slavnostního zahájení mezinárodního filmového festivalu a převezme při něm Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Do Karlových Varů dnes krátce před 13:00 přiletěla americká herečka Julianne Mooreová. Hlavní hvězda letošního filmového festivalu se zúčastní pátečního slavnostního zahájení přehlídky a převezme při něm Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Úvodním snímkem 54. ročníku festivalu bude film Po svatbě, který natočil její manžel, režisér a scenárista Bart Freundlich a Mooreová v něm hraje jednu z hlavních rolí.

Julianne Mooreová započala hereckou kariéru v televizních seriálech, vstup do velkého filmového světa jí otevřela role v thrilleru Uprchlík z roku 1993. Postupně začaly přicházet pro Mooreovou nabídky jak do velkých komerčních titulů jako Dva v tom, Ztracený svět: Jurský park, Hannibal, Potomci lidí či Hunger Games: Síla vzdoru, tak i charakterní role, jež jí vynesly ceny. K těm patří tituly Big Lebowski, Magnolie, Daleko do nebe, Hodiny, Děcka jsou v pohodě nebo Mapy ke hvězdám.

První nominaci na Oscara pro ni znamenal snímek Hříšné noci z roku 1997; na cenu americké filmové akademie byla nominována pětkrát. Pátou nominaci za roli ženy trpící Parkinsonovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já z roku 2014 proměnila v zisk ceny. Je držitelkou tří Zlatých glóbů, mimo jiné za hlavní roli témže v dramatu, a šesti nominací na tuto cenu.

Osobní i filmové partnerství Mooreové a Freundlicha se zrodilo při natáčení filmu Otisky prstů z roku 1997, který byl Freundlichovým režijním debutem a od té doby se Mooreová pravidelně objevuje v jeho filmech.

Na lístky na filmový festival K. Vary čekaly ráno stovky lidí

Už od středečního odpoledne čekali někteří filmoví fanoušci na dnešní otevření pokladen Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Před 9:00 už stálo před pokladnami několik set lidí.

Podle vedoucího produkce Petra Lintimera se za první den prodá asi 1500 festivalových pasů. "Letos tu byli první lidé už odpoledne, obvykle chodí první lidé až v podvečer," řekl Limtimer.

Jako první byl ve frontě na vstupenky Pavel s otcem z Karlových Varů. "Přišli jsme včera na 15:00. V noci jsme nespali. Spíš posedávali a postávali. Zatímco vloni byla v noci zima, tentokrát byla tropická noc, což byla výhoda," řekl ČTK. Jeho otec doplnil, že dávají přednost akčním a hororovým filmům. Na první dva dny, na které je možné dnes zakoupit lístky, si vybrali asi osm filmů.

Už tradičně první čekající obdarovalo vedení festivalu festivalovými pasy zdarma. "Přišel Karel Och s delegací okolo 23:00. Bylo to nečekané," řekl jeden z nedočkavců.

Mezi prvními ve frontě byl i Pavel z Plzně. Na karlovarském festivalu je už potřetí. "Přišli jsme včera v 16:00 odpoledne. Máme s sebou nějaké deskové hry, pokoušeli jsme se i spát, což moc nešlo, ale nějak jsme to zvládli," řekl novinářům. Na festivalu se se svými přáteli zdrží do 2. července.

Lístky na letošní festivalu si zájemci mohli rezervovat přes internet už v pondělí. Festival takto umožňuje rezervovat deset procent vstupenek.

Samotný filmový festival začne v pátek. Hlavními hvězdami letos budou americká herečka Julianne Mooreová a její manžel, režisér Bart Frendlich. Společně s hercem Billy Crudupem zde představí film Po svatbě. Mooreová převezme na festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Hosty festivalu bude také opět herec a režisér Casey Affleck nebo herečka Patricia Clarksonová.