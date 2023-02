Do útočných brigád se na Ukrajině přihlásilo více než 15.000 dobrovolníků

Kyjev - Do osmi brigád takzvané útočné gardy pro osvobození Donbasu a Krymu, kterou vytváří ukrajinské ministerstvo vnitra, se už přihlásilo více než 15.000 dobrovolníků. V televizi to dnes oznámila mluvčí ministerstva Marjana Revaová.

"Za více než týden aktivní kampaně jsme zaznamenali mezi lidmi velký zájem. Celkově jsme dostali více než 27.000 žádostí a dotazů. Pokud hovoříme konkrétně o přihláškách dobrovolníků, kteří chtějí vstoupit do našich brigád, k dnešnímu dni jich už je více než 15.000. Lidé se u našich konzultantů vyptávají na podmínky, jaké je čekají, a pak se aktivně hlásí," řekla mluvčí podle listu Ukrajinska pravda.

Z uvedeného množství dobrovolníků více než 8000 podstoupilo lékařskou prohlídku, a tak se dostali do další etapy na cestě ke vstupu do jedné z osmi brigád. Jejich vytváření má podle mluvčí pokračovat do 1. dubna. Vzhledem k velkému zájmu lze ale předpokládat, že bude následovat vytváření dalších útočných brigád. Do nich budou pozváni i ti, kteří nyní neprojdou sítem výběru.

O vytváření útočné gardy informovalo ukrajinské ministerstvo vnitra na začátku února. Dobrovolníkům slibuje, že budou osvobozovat Luhansk, Doněck a Krym od ruských okupantů. Uvedená města na východě Ukrajiny a poloostrov Krym Rusové ovládají od jara 2014.

"Ukrajina se chystá na útok sahající až na Krym a k Černému moři, aby vyhnala okupanty ze svého území. Ministerstvo vnitra začíná vytvářet útočné brigády Národní gardy. Jde o brigády dobrovolníků, motivovaných vlastenců, kteří se budou podílet na osvobození Luhansku, Doněcku a Krymu," citoval deník z vyjádření policie.

Policejní náčelník Ihor Klymenko, který nyní zastává i funkci ministra vnitra, mezi nově vytvářenými jednotkami takzvané útočné gardy zmínil také Azov. Ten byl jako pluk prakticky zničen při obraně Mariupolu a tamních oceláren, ale i brigády, které nesou názvy jako Burevij, Červona kalyna, Kara-Dah, Rubiž a Spartan. Pohraničníci chystají brigádu Ocelová hranice a policie brigádu Ljuť, což by se dalo přeložit jako Zuřivá brigáda.

"Žádná služba v týlu. Jen vysoce kvalitní výcvik, ustavičný trénink a nasazení do operací v první linii," slíbil Klymenko. Základy brigád tvoří vojáci a policisté s bojovými zkušenostmi. Do plných stavů mají tyto jednotky doplnit výlučně dobrovolníci.