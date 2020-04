Do ulic vyjel první Drak s rouškou smontovaný v Brně

Nová tramvaj nazvaná Drak vyjela 24. dubna 2020 do brněnských ulic. Jedná se o první ze série vozů, kterých bude Dopravní podnik města Brna mít celkem 41. Tramvaje z jednotlivých dílů montují v dílnách dopravního podniku jeho zaměstnanci. Rouška na prvním voze má připomínat dobu koronavirové epidemie, ve které tramvaj poprvé vyjela do ulic.

Nová tramvaj nazvaná Drak vyjela 24. dubna 2020 do brněnských ulic. Jedná se o první ze série vozů, kterých bude Dopravní podnik města Brna mít celkem 41. Tramvaje z jednotlivých dílů montují v dílnách dopravního podniku jeho zaměstnanci. Rouška na prvním voze má připomínat dobu koronavirové epidemie, ve které tramvaj poprvé vyjela do ulic. ČTK/Šálek Václav

"Design i jméno tramvaji vybírali sami Brňané, proto považuji tyto vozy za jeden z dalších symbolů našeho města. Rouška na tomto prvním voze bude připomínat nelehkou dobu, ve které vyjel do ulic," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která byla první oficiální pasažérkou Draka.

První brněnský Drak je zelenožlutý a má krokodýlí šupiny i zuby. Ostatní vozy tohoto druhu už budou mít brněnské barvy, tedy červenou a bílou, kterou pro ně vybrali Brňané v anketě.

"Jedná se o první klimatizovanou tramvaj v Brně, což je další velký krok pro pohodlí cestujících zejména v letních měsících. Konkrétně těchto tramvají bude ve městě do roku 2024 jezdit až 41 a v provozu nahradí starší vozy typu K2 a jejich podtypy," uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Kromě klimatizace jsou tramvaje také plně nízkopodlažní, bezbariérový nástup je tedy možný všemi dveřmi. Podle generálního ředitele dopravního podniku Miloše Havránka je montáž přímo v dílnách dopravního podniku velkou výhodou. "Tyhle vozy budou v Brně jezdit klidně i třicet let a stejní lidé, kteří je sestavovali, je budou také udržovat a servisovat," řekl.

"Při montáži byly nejobtížnější začátky, kdy se naši lidé museli seznámit se zcela novou koncepcí vozidla, která je zcela odlišná od předchozích. Jejich práce si velmi vážím a stojím si za tím, že naše ústřední dílny jsou v České republice unikátní," dodal Havránek.

Do poloviny května vyjede na koleje druhá tramvaj Drak, do konce letošního roku by jich mělo přibýt dalších šest. Nejčastěji budou obsluhovat linku číslo 4, na kterou také dnes vyjel první vůz.