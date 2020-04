Do testování chytré karantény se zapojily stovky lidí

Ilustrační foto - Studenti Univerzity obrany Zuzana Valentová (vpravo) a Petr Hanák se školí v prostorách Krajské hygienické stanice v Brně na práci operátorů v projektu takzvané chytré karantény. Ta má pomoci v boji proti nemoci COVID-19, jejím základem je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty.

Praha - Do testovací fáze projektu tzv. chytré karantény na jižní Moravě se do pátku zapojily řádově jednotky stovek lidí. Nakaženým hygienici nechali vytvořit vzpomínkovou mapu na základě údajů o pohybu jejich mobilního telefonu a platební karty. Při rozhovoru s hygienikem si pak lidé na základě údajů v mapě mohou lépe vzpomenout, kde se pohybovali a koho tam potkali a mohli ho tedy nakazit. ČTK to dnes řekl výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Na jižní Moravě byly už podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly spuštěny všechny segmenty projektu. Na sklonku tohoto týdne by se měl systém rozšířit na severní Moravu a do Prahy a v týdnu po Velikonocích do zbytku země.

Projekt chytré karantény spočívá v tom, že pokud člověk nakažený covidem-19 dá souhlas, vytvoří specialisté z údajů v jeho mobilu od mobilních operátorů a platební karty od bank mapu jeho pohybu z posledních pět dní. Díky tomu se snadněji odhalí lidé, s nimiž se setkal a mohl je nakazit. K nim pak vyjede armádní tým na testování. Vzpomínkové mapy neobsahují údaje o mobilech a kartách lidí, se kterými se nakažený potkal. Odběry na základě speciálních map ale zatím nezačaly.

V České republice bylo dnes ráno 4591 potvrzených onemocnění covid-19. Celkem 72 lidí zemřelo a 96 se vyléčilo.