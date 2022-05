Do tendru na poštovní licenci se přihlásila jen Česká pošta

Praha - Do výběrového řízení na získání poštovní licence pro následující dva roky se přihlásila pouze Česká pošta, která je i jejím současným držitelem. Žádný alternativní poštovní operátor v řádném termínu nabídku nepodal. Oznámil to dnes Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Úřad podle Terezy Meravé z tiskového oddělení ČTÚ po ověření konstatoval, že podaná žádost splnila všechny formální náležitosti. Byla proto postoupena komisi k posouzení a hodnocení. "Úřad předpokládá, že činnost hodnoticí komise by mohla být ukončena do konce června 2022," dodala.

Držitel nynější poštovní licence musí zajišťovat doručování zásilek do dvou kilogramů do zahraničí a dále vnitrostátně do jednoho kilogramu a do rozměrů 35,3 x 25 x dva centimetry, dále musí nabízet doručování balíků do deseti kilogramů do zahraničí, dodávání doporučených a cenných zásilek, doručování peněz poštovní poukázkou nebo zdarma dodávat zásilky pro nevidomé.

Nově naopak v poštovní licenci není povinnost doručovat vnitrostátní balíky do deseti kilogramů a poštovní zásilky o hmotnosti do dvou kilogramů, pokud jejich rozměry přesahují rozměry 35,3 x 25 x dva cm nebo hmotnost jeden kg.

Pro poštu je podle generálního ředitele Romana Knapa důležité, že licence bude platit po celé republice jako celku. Nebude uměle rozsekána na lukrativní části, jakou jsou velká města, a ty, které jsou ztrátové, tedy odlehlá místa v Česku, dodal.

"Bereme to jako překlenovací období. Plno služeb a produktů už regulováno být nemusí. V licenci, o kterou se teď hraje, už nebudou zaneseny balíky do deseti kg. Je to zbytečné. Na trhu působí tolik přepravců, že není doručování balíků potřeba vynucovat podmínkami licence. Předpokládám, že v licenci, která bude platit od roku 2025, bude povinností ještě méně, protože je přirozeně vyřeší trh,“ dodal Knap.

Česká pošta provozuje 3200 poboček a pošt Partner, doručuje na každou adresu v České republice každý pracovní den. Zaměstnává 25.000 pracovníků a je národním poštovním operátorem. Za univerzální služby poskytované na základě objednávky státu má nárok na úhradu čistých nákladů do 1,5 miliardy Kč ročně. Za loňský rok očekává ztrátu okolo 800 milionů Kč.