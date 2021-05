Do tendru na 5,6 milionu testů pro školy přišlo osm nabídek

Praha - Do tendru na dodání 5,6 milionu antigenních testů pro školy tentokrát přišlo osm nabídek. ČTK to sdělil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Vítěz by mohl být známý v pondělí, dodal. Minulý tendr na stejné množství testů správa na konci dubna zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky.

"Věřím, že se tentokrát podaří najít vítěze. Komise ještě prochází jednotlivé nabídky, jestli mají všechny náležitosti," uvedl předseda. První polovinu testů by měla vítězná firma dodat 17. května, druhou pak o týden později. Ministerstvo školství již dříve uvedlo, že doufá, že do té doby zásoby antigenních testů na školách vydrží.

Většině základních škol, které v minulém týdnu ČTK v krajích oslovila, antigenní testy na koronavirus pro žáky zatím nechybí. Zásobu mají na jeden až dva týdny. S nedostatkem testů se potýkala základní škola v Kyjově na Hodonínsku, chybějící testy si zajistila přes Národní pedagogický institut.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová při zrušení prvního tendru uvedla, že resort už dříve upozorňoval na to, že centralizovaný nákup může mimo nouzový stav znamenat problém, což se nyní ukázalo. Právě proto podle ní pandemický zákon umožňuje, aby si testy nakoupili i zřizovatelé či školy sami a ministerstvo jim následně posílilo rozpočty jednorázovým normativem. Podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby (ODS) je však "naprosto iluzorní, že kraje a školy teď budou narychlo soutěžit desítky tisíc testů".

Vláda v minulém týdnu informovala, že školám bude ministerstvo školství do konce června kompenzovat výdaje na přesnější PCR testy 200 korunami na test. Na podporu PCR testování dostal úřad sto milionů korun, testy bude proplácet zpětně.