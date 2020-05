Do Temelína dorazil 130 tunový náklad, vezl nový separátor

Do jaderné elektrárny Temelín přijel 9. května 2020 stotřicetitunový náklad. Kamion měřící 54 metrů přivezl z Bratislavy nový separátor. Jde o zařízení v nejaderné časti elektrárny. Druhý separátor se bude převážet od 12. do 18. května. Nové separátory zvýší výkon elektrárny o jednotky megawattů elektrických (MWe).

Temelín (Českobudějovicko) - Do jaderné elektrárny Temelín dorazil dnes ve 2:30 stotřicetitunový náklad, 54 metrů dlouhý kamion dovezl z Bratislavy nový separátor. Jde o zařízení v nejaderné časti elektrárny. Přeprava trvala pět dní. Druhý nový separátor se bude převážet od 12. do 18. května. Energetici vymění dva separátory letos na druhém bloku, jehož dvouměsíční odstávka začne 12. června. Nové separátory zvýší výkon elektrárny o jednotky megawattů elektrických (MWe), aniž by bylo nutné zvyšovat spotřebu paliva. Novinářům to dnes řekli zástupci energetiků.

Do střežené části areálu vjela souprava krátce před 8:00. Při vjezdu do hlídaného prostoru náklad ještě zkontrolovali bezpečnostní pracovníci.

Separátor páru, která proudí na turbínu, zbavuje vlhkosti a přihřívá ji. Podle energetiků byl náklad největší přepravou firmy ČEZ do jaderných elektráren od stavby Temelína. Firma Rádl, která přepravu zajišťovala, musela získat dvě desítky souhlasných stanovisek a povolení od úřadů.

Podle společnosti ČEZ nové separátory zvýší výkon elektrárny. "Je to další z příkladů modernizace a zlepšení účinnosti v nejaderné části elektrárny, navíc s přínosem pro životní prostředí. Použití nových separátorů bude znamenat roční úsporu jednotek tisíc tun oxidu uhličitého," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Doprava separátoru z Bratislavy se obešla bez komplikací, připravovala se několik měsíců. Separátor je 32,8 metru dlouhý a váží 130 tun, s vnitřními částmi, které se navážejí zvlášť, 195,6 tuny. Kamion s ním jel jen v noci, dva dny na Slovensku, tři v ČR. Vezla ho souprava, která měla 18 náprav. Doprovázelo ji šest doprovodných aut a jedno policejní.

"K přepravě jsme použili dva tahače o výkonu 750 koní, které jsme umístili na oba konce více než třicetimetrové nákladní soupravy. Jezdili jsme jen v noci a podle trasy a harmonogramu, které dopředu odsouhlasily úřady i policie," uvedl Jiří Dědič z firmy Rádl.

Separátor teď bude v temelínském areálu. Technici ho za ten dosavadní vymění při letní dvouměsíční odstávce druhého bloku, jež začne 12. června. Elektrárna se blíží ke konci plánované odstávky prvního bloku, která začala 13. března a měla by trvat dva měsíce. V roce 2021 vymění elektrárna separátory na prvním bloku.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 5,1 TWh.