Do středních škol budou moct studenti ve skupinách po šesti od 19. dubna

Praha - Studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem budou moct od 19. dubna docházet na skupinové konzultace ve skupinách maximálně do šesti osob. Po jednání vlády to oznámil na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Žáci posledních ročníků základních škol a ti, kteří se potýkají s prospěchem, mohou ve skupinách po šesti do školy na konzultace už ode dneška podle dřívějšího rozhodnutí kabinetu.

Před dnešním jednáním vlády ministr řekl, že praktická výuka na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol se zřejmě příští pondělí neobnoví, jak vláda původně plánovala. Mluvčí ministerstva Aneta Lednová ČTK po jednání řekla, že kabinet tento záměr potvrdil. Návrat žáků a studentů do těchto škol zatím podle Plagy nedoporučují epidemiologové.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) uvedla, že obnovení výuky na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol by se mělo odložit nejméně na 26. dubna, až se případně projeví aktuální zmírnění opatření. Původní termín, který počítal s obnovením výuky v těchto školách 19. dubna, podle ní vycházel z předpokladu, že se dnes obnoví pouze výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských. Nepočítalo se přitom s dalšími změnami v opatřeních, u kterých není jisté, jak ovlivní vývoj epidemie.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že návrat studentů k praktické výuce je pro něj prioritou. Nechtěl ale upřesnit, kdy by se tak mohlo stát.

Na prvním stupni základních škol dnes začala takzvaná rotační výuka, kdy se třídy budou po týdnu střídat ve výuce ve škole a z domova. Zatím zavřené zůstaly školy na Děčínsku, kde má rotační výuka začít příští týden.

Podmínkou výuky ve škole je negativní antigenní test, který se bude dělat dvakrát týdně. Testy se dělají i ve školkách, do kterých se vrátili předškoláci a mladší děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Kromě toho se ode dneška otevřela také papírnictví, obchody s dětských oblečením a obuví nebo čistírny a prodejny autodílů. S koncem nouzového stavu od dnešního dne rovněž neplatí zákaz cestování mezi okresy nebo nočního vycházení.