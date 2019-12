Do Špindlerova Mlýna přijela dopoledne první tisícovka lyžařů

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Největší krkonošské lyžařské středisko Špindlerův Mlýn dnes zahájilo lyžařskou sezonu. V provozu je téměř pět kilometrů sjezdovek z celkových asi

Areál se tak připojil k dalším krokonošským střediskům, k Černé hoře u Janských Lázní, kde se na sjezdovce Anděl lyžuje od soboty 7. prosince. O víkendu se lyžovalo také na části sjezdovky Pomezky v Horní Malé Úpě.

"Přijela zatím asi tisícovka prvních lyžařů. Lyžování je fajn a kvalitní. Jedou nám aktuálně dvě lanovky. Bohužel na Medvědíně nahoře fouká silný vítr, takže jsme tam lanovku nemohli spustit. Předpokládáme, že by se měla rozjet zítra (v sobotu)," řekl v 11:00 Hroneš.

Ve Svatém Petru je v provozu šestisedačková lanovka, celá modrá sjezdovka a lanovka Hromovka a k ní sjezdovka Nová Hromovka. Lanovky jezdí od 8:30 do 16:00. O víkendu by tak měli mít lyžaři širší nabídku o Medvědín, tedy lanovku s celou červenou sjezdovkou. Dnes by měla začít sezona také v podhorském lyžařském středisku v Mladých Bukách na Trutnovsku, a to večerním lyžováním od 18:00.

Ve SkiResortu Černá hora - Pec o víkendu přibudou ke sjezdovce Anděl další lyžařské terény. Nabídka se rozšíří o sjezdovky v areálu Černá hora a také o Pec pod Sněžkou. Od soboty lyžaři ve SkiResortu budou mít k dispozici zhruba 12 kilometrů sjezdovek. Za plného provozu je to v pěti areálech SkiResortu přes 40 kilometrů sjezdovek. V Horní Malé Úpě by se od víkendu mělo opět lyžovat na sjezdovce Pomezky.

V Královéhradeckém kraji se bude o víkendu lyžovat celkem asi na 20 kilometrech sjezdovek, a to včetně Orlických hor. Tam je od středy v provozu skicentrum v Říčkách, které zatím spustilo čtyřsedačkovou lanovku a otevřelo červenou sjezdovku.