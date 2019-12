Do Špindlerova Mlýna dnes přijelo lyžovat kolem 3000 lidí

Špindlerův Mlýn - Na první víkendové lyžování dnes přijelo do Špindlerova Mlýna asi 3000 lidí. Připraveno pro ně bylo kolem sedmi kilometrů sjezdových tratí a tři lanové dráhy. Jejich provoz neohrozil ani avizovaný vítr, řekl ČTK vedoucí skiareálu ve Špindlerově Mlýně René Hroneš.

"V ranních hodinách nás trochu trápila námraza a rozdíl teplot mezi horní a dolní stanicí, takže lanovky Medvědín a Hromovka se rozjely až později. Nyní ale jezdí obě i lanovka Svatý Petr," uvedl odpoledne Hroneš.

Otvírání dalších sjezdových tratí závisí hlavně na počasí. Do nedělního rána by podle Hroneše mělo napadnout asi 20 centimetrů sněhu, ale pak se očekává oteplení a nebude možné ani zasněžovat svahy. Středisko proto další rozšiřování provozu v nejbližších dnech neplánuje. Od pondělka se možná omezí provoz lanovky a červené sjezdovky Medvědín, a to i kvůli očekávanému menšímu zájmu lyžařů.

Již týden se v Krkonoších lyžuje také ve SkiResortu Černá hora - Pec. V provozu je kolem 11 kilometrů sjezdových tratí včetně střediska Mladé Buky.