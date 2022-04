Do skanzenu v Kouřimi přišlo po covidové pauze na Bílou sobotu 1600 lidí

Kouřim (Kolínsko) - Po dvouleté pauze přišlo na národopisný program Bílá sobota do kouřimského skanzenu na Kolínsku téměř 1600 lidí. Předchozí dva roky byl skanzen během velikonočních svátků kvůli epidemickým opatřením zavřený. Celoroční návštěvnost se loni kvůli covidu proti roku 2019 propadla téměř o polovinu. Zatímco v roce 2019 do skanzenu přišlo téměř 30.000 lidí, loni jich bylo necelých 17.000. ČTK to za Regionální muzeum v Kolíně, které skanzen spravuje, sdělila Jolana Nováková.

Fotogalerie

"I když bylo chladněji, odpoledne vysvitlo slunce a přicházeli ještě další lidi," uvedla dnes Nováková. Zájem byl podle ní o všechna místa a části programu, lidé stáli fronty na pletení pomlázek, u ukázky tlučení másla nebo barvení vajec. Těch pořadatelé v průběhu velikonočních dní použijí ve skanzenu 1260.

Sobotní program zajišťovalo zhruba 50 lidí. Návštěvníci se dnes ve skanzenu mohli seznámit s tradicí obchůzky Chození s Jidášem, kterého doprovázejí chlapci s hrkačkami a řehtačkami. Během dne takto obešli skanzen žáci Základní umělecké školy Kouřim v dobových kostýmech třikrát. Členové divadelního souboru Mrsťa Prsťa ve stodole dvakrát sehráli lidovou hru Zlomky z pašijí. O nedělní program se postará folklorní soubor Lipka a dřevěné divadlo pro děti, budou se také například koulet vejce.

"Vstupné do skanzenu je stálé již několik let, nezdražovali jsme ani kvůli pandemii ani kvůli energetické krizi," řekla Nováková. Základní vstupné je 80 a snížené 40 korun, 200 korun zaplatí rodina. V době, kdy ve skanzenu probíhají takzvané národopisné pořady, je vstupné zvýšené až na 150, 80, respektive 350 korun.

"Náklady na provozování skanzenu je poměrně složité objektivně vyčíslit, protože je provozně i ekonomicky provázán s ostatními objekty muzea. Základ v uplynulých letech činil něco kolem dvou milionů ročně, ale v tom zdaleka není všechno. Neobsahuje to například mzdové náklady managementu muzea, všechny náklady na restaurování a konzervaci exponátů, meziročně se dost liší i náklady na údržbu objektů, protože záleží na tom, v jakém rozsahu se ten který rok provádí," sdělil ČTK ředitel Regionálního muzea Kolín Vladimír Rišlink.

Národopisný program skanzen plánuje po celý letošní rok, v červnu ho představí na Letnice a Svatojánskou noc, přes letní prázdniny každou sobotu v rámci Řemeslného pohádkového léta a Dožínek.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi bylo založeno v roce 1972. Shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, 14 historických staveb lidové architektury pokrývá období od 17. do 19. století. Nejstarší je Durdická stodola z roku 1648 přenesená do skanzenu z Benešovska. V letech 2015 až 2016 bylo ve skanzenu dostavěno několik budov a v plánu je další rozšiřování, přibýt by mělo ještě dalších zhruba 20 staveb a zázemí pro návštěvníky. První etapa dostavby skanzenu stála 68 milionů korun, zhruba 38 milionů Kč šlo z evropské dotace, zbytek zaplatil Středočeský kraj.