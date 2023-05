Do sbírky retrovozidel dopravního podniku v Brně přibyl trolejbus 22Tr

Brno - Do sbírky retrovozidel brněnského dopravního podniku přibyl trolejbus Škoda 22Tr. Dílenští pracovníci v komínské vozovně na jeho renovaci pracovali 17 měsíců. Lidé vůz uvidí pravděpodobně při akci Dopravní nostalgie, která se letos uskuteční o víkendu 17. a 18. června. Nyní už čítá sbírka dopravního podniku 15 vozidel a také jednu loď, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Barbora Doležalová.

Trolejbus 22Tr byl poměrně raritním vozidlem. Zatímco v klasické verzi se tento typ trolejbusů (21Tr) vyráběl v desítkách kusů, v kloubové verzi jich jezdilo jen 13, z toho osm v Brně. Letos byly vyřazeny po 20 letech poslední dva, 22. ledna se uskutečnila rozlučková jízda. "Byli jsme největším provozovatelem tohoto typu, proto jsme se rozhodli vůz s evidenčním číslem 3601 uvést do původního stavu," uvedl generální ředitel Miloš Havránek.

Během prací musely být oba články trolejbusu rozpojeny a kompletně rozebrány, aby bylo možné nahradit zrezivělé součásti a všechny součásti podstoupily důkladnou revizi. Nyní má Brno ve sbírce oba kloubové trolejbusy, které městem jezdily. Druhým je starší typ 15Tr. Oba typy začaly být vyřazovány postupně, jak přicházely do provozu trolejbusy 31Tr a posléze i 27Tr.

Montéři mají v péči i další dva trolejbusy, a to 14TrM a ještě starší 9Tr, tedy reprezentanty trolejbusové dopravy 80. a 90. let minulého století. První z nich by měl být hotový ještě letos o prázdninách, druhý někdy v příštím roce. Renovace "devítky" je podle technicko-provozního ředitele Vítězslava Žůrka obtížná. "Tento trolejbus rozhodně nikdy nestál v garáži. Poctivě vozil cestující téměř 40 let. Právě to se podepsalo na jeho technickém stavu," připomněl Žůrek, že trolejbus po skončení brněnské služby jezdil přes dalších 20 let v ukrajinském městě Rivne.