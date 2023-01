Do rozestavěného parkovacího domu v Liberci v noci spadlo nabourané auto

Liberec - Do základů rozestavěného parkovacího domu u krajského úřadu v Liberci v noci spadlo osobní auto, stříbrný Peugeot kombi se slovenskými registračními značkami. Jeho řidič s ním předtím narazil do semaforu a vůz mu ujel, když z něj vystoupil, aby obhlédl způsobené škody. Policie po řidiči pátrá, nehodu nenahlásil. ČTK o tom dnes informovala regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Nehoda se podle ní stala dnes asi ve 2:15. Policie to ví díky kamerovému záznamu. Řidič jel od kulturního domu ve směru k ulici Dr. Milady Horákové. "Na semaforu pro chodce nezvládl řízení a do semaforu naboural. Z auta vystoupil, obhlížel, co se na autě stalo, a v tu chvíli se auto samovolně rozjelo dozadu. Na kameře je vidět, jak ho dobíhá, ale nedoběhl, a auto sjelo ze srázu do hloubky zhruba necelých tří metrů," uvedla Baláková. Řidič poté odešel, aniž by nehodu nahlásil. "My teď po řidiči, který v době havárie auto řídil, pátráme," dodala.

Vůz zůstal v základech rozestavěného parkovacího domu zhruba do 10:00. Mluvčí kraje Filip Trdla ČTK řekl, že se zjišťuje, zda a jak velkou škodu spadlé auto na stavbě způsobilo.

Výstavba parkovacího domu začala loni na podzim. Zakázku získalo ve veřejné soutěži sdružení firem Metrostav DIZ a OHLA ŽS, kraj přijde stavba včetně DPH na 233 milionů korun. Stavební firmy do letošního podzimu v sousedství krajského sídla postaví parkovací dům s 244 místy pro auta, z toho stovka bude určena pro veřejnost.