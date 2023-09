Do Řecka přiletěla nová skupina českých hasičů, na severovýchodě hoří 14. dnem

Další skupina hasičů odletěla 1. září 2023 z ostravského letiště v Mošnově do Řecka sužovaného požáry. Vystřídají své kolegy. Druhá skupina letí z Prahy.

Atény - Nová skupina českých hasičů dnes přiletěla do Řecka. Ukazují to záběry, které novinářům poskytl hasičský sbor. Skupina bude zasahovat na severovýchodě země u tureckých hranic, kde hoří už čtrnáctým dnem. Jde přitom o největší požár na území EU od roku 2000. Situaci na místě komplikuje hustý kouř, kvůli kterému nemohly dopoledne zasahovat vrtulníky ani letadla.

Z Prahy a z Ostravy odletělo do Řecka dvěma armádními letouny zhruba 60 hasičů. Nahradí své kolegy, kteří jsou na místě od 24. srpna. Počítá se s tím, že čeští požárníci budou nasazeni v Řecku do 11. září. Návrat první skupiny českých hasičů do vlasti je naplánován na dnešní odpoledne.

Čeští hasiči jsou nasazeni u obce Jannuli na severovýchodě Řecka. V oblasti hoří už dva týdny a na místě zasahuje bezmála 600 hasičů z Řecka i ze zahraničí. V noci se hasiči soustředili na ochranu obce Sufli, kde obyvatelé dostali upozornění, aby se připravili na evakuaci. Podle deníku Kathimerini se zdá, že je obec v současnosti mimo nebezpečí.

Situaci v oblasti velmi komplikuje hustý kouř z požárů. Ráno znemožnil zásahy ze vzduchu a velmi ztěžuje také aktivity pozemních týmů hasičů.

Zásahové týmy rovněž v oblasti národního parku Dadia evakuovali skupinu 25 migrantů, kteří do oblasti zřejmě přišli z Turecka, informuje stanice ERT. Právě migranti tvoří zřejmě většinu z 20 mrtvých, kteří kvůli požárům zemřeli na severovýchodě země. Řeka Evros je totiž jednou z hlavních migračních tras z Turecka do Evropské unie.

Za uplynulý den v Řecku vypuklo přes 30 nových požárů v lesích a na polích. Většinu se daří dostat pod kontrolu do několika hodin. Hasiči stále zasahují také u požáru v národním parku Parnitha u Atén, informuje řecká agentura AMNA.