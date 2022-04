Do Rady ČT Sněmovna nikoho nezvolila, pět míst zůstává neobsazených

Praha - Do Rady České televize (ČT) dnes Sněmovna žádného z uchazečů nezvolila. Pět míst v ní zůstalo po druhých kolech tajných voleb neobsazených. Budou vypsány nové volby, do nichž budou oprávněné organizace předkládat nové návrhy kandidátů. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). V prvním kole voleb před dvěma týdny Sněmovna zvolila do rady veřejnoprávní televize pouze bývalého ředitele ostravského studia Ilju Racka.

Volby byly dvě. V první poslanci nevybrali adepta na místo po Haně Lipovské, kterou dolní komora loni v září z televizní rady odvolala. Ve druhém kole nezískali dostatečný počet hlasů Zdeněk Šarapatka ani Daniel Váňa, kteří v Radě České televize působili už v minulosti.

Ve druhé, běžné volbě zůstala v televizní radě neobsazená po druhém kole čtyři místa. Dnes neuspěli Petr Brozda, Zbigniew Czendlik, Ivana Chmel Denčevová, Monika MacDonagh Pajerová, Jan Novák, Jiří Padevět, Michal Schuster a Radek Žádník.

Ke zvolení bylo potřeba získat nejméně 95 poslaneckých hlasů. Nejblíže ke zvolení měl Brozda s 93 hlasy. Váňa, Czendlik a Novák získali po 92 hlasech, Šarapatka a Chmel Denčevová po 91 hlasech a MacDonagh Pajerová a Padevět po 89 hlasech. Schustera a Žádníka volilo shodně 88 poslanců.

Z vyjádřeních zástupců poslanců vládní většiny vyplývá, že koalice se na kandidátech, kteří měli být zvoleni, dohodla, někteří poslanci ale dohodu údajně nerespektovali. "Dohoda byla jasná. Znamená to pouze to, že někteří solitéři tuto dohodu nedodrželi a zbytečně se kvůli nim musí opakovat volba, aby mohla Rada České televize řádně fungovat," řekl ČTK k výsledkům voleb předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Zdůraznil, že Piráti koaliční smlouvu ctí a chtějí, aby stát fungoval. Rovněž podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba se koaliční strany dohodly. "Ale je zřejmé, že tuto dohodu několik poslanců nerespektovalo. Jsem si jistý, že poslanci TOP 09 koaliční dohody ctili," sdělil ČTK Jakob.

Rada veřejnoprávní televize má ze zákona 15 členů a představuje nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do její pravomoci patří například schvalování rozpočtu a volba generálního ředitele.

Část členů Rady ČT měla Sněmovna volit už v minulém volebním obdobím. Kluby tehdejší opozice ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN i za přispění tehdy vládní sociální demokracie volbu zablokovaly. Někteří poslanci mluvili o hlasovací koalici tehdy vládního hnutí ANO a opozičních SPD a KSČM.