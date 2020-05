Do přírodní rezervace u Rokycan přijel zubr ze zoo Tábor

Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel 20. května 2020 samec zubra evropského, odchovaný v zoo v Táboře. Stokilometrovou cestu absolvoval bez sebemenších obtíží. Tříletý samec bude zatím asi dva týdny v aklimatizační hektarové ohradě. Pokud se ukáže, že přechod do nového domova zvládl bez obtíží, bude vypuštěn do velkého výběhu.

Tábor - Do soukromé přírodní rezervace u Rokycan přijel dnes samec zubra evropského, odchovaný v zoo v Táboře. Stokilometrovou cestu absolvoval bez sebemenších obtíží. Když zoologové ve výběhu otevřeli dvířka přepravního boxu, zvíře vyšlo ven, rozhlédlo se a po chvíli začalo v klidu spásat trávu a náletové dřeviny a vydalo se na obchůzku svého nového domova. V Rokycanech si tříletý samec Tábor polepší. Čeká ho tu mnohem větší prostor a stane se také vůdcem nově zakládaného stáda a otcem budoucích telat, řekl dnes ČTK hlavní zoolog zoo Tábor Ondřej Kott.

Samec bude zatím asi dva týdny v aklimatizační hektarové ohradě. Pokud se ukáže, že přechod do nového domova zvládl bez obtíží, bude vypuštěn do velkého výběhu. Už od ledna v něm žijí tři samice zubra a od loňského podzimu šest hřebců divokých koní. Žijí jako ve volné přírodě a spásáním vegetace a pohybem v terénu pomáhají udržovat evropsky významnou lokalitu Natura 2000. Koně i samice zubra dodala organizace Česká krajina, která v bývalém vojenském prostoru Milovice založila rezervaci velkých kopytníků. Na chov zubrů, kteří byli ještě ve minulém století na pokraji vyhubení, je vedena mezinárodní chovná kniha. O umístění budoucích mláďat, která by se mohla možná už příští rok v Rokycanech narodit, bude rozhodovat koordinátor chovu, aby se udržela nepříbuzenská linie, řekl ředitel České krajiny Dalibor Dostál.

Soukromou rezervaci zřídil podnikatel z Rokycanska Robert Beneš. Pozemek bývalého vojenského cvičiště na okraji města koupil od armády původně ke spekulaci, řekl ČTK. "Pak mě oslovilo nějaké kouzlo toho místa, začal jsem se zajímat o to, co tady je a žije. Pak jsem navštívil Milovice a tam se to ve mně zlomilo. Hrozně mě to nadchlo, takže jsem se rozhodl, že podobný projekt uskutečním v Rokycanech," řekl ČTK. Území se třicet let neudržovalo. Beneš ho musel nejdřív vyčistit od odpadků. Dřívější činností armády vzniklo unikátní prostředí, kde se daří chráněným živočichům i vzácným rostlinám. V tůních žije vzácná kuňka žlutobřichá, dále skokan štíhlý, ropucha obecná a čolek obecný. Rostou tam vzácné kosatce sibiřské, upolíny nejvyšší nebo žluťuchy lesklé.

Rezervaci dělí cesta, která patří městu. Jedna část území má 13 a druhá 37 hektarů, zvířata ale mezi nimi mohou přecházet. V místě by měla zhruba do dvou měsíců vzniknout lávka, po které budou moci lidé chodit, zároveň bude sloužit jako vyvýšené vyhlídkové místo, řekl Beneš. Chodit se dá po obvodu ohrady. Velká část rezervace je vidět z nedaleké rozhledny Kotel.

Zubr, který zamířil do Rokycan, se jmenuje Tábor. "Odchovali jsme zde zatím celkem čtyři zubry a to dva samce a dvě samičky. Tábor musí odejít, protože letos dosahuje reprodukčního věku, jeho otec by ho začal vnímat jako konkurenta a docházelo by ke konfliktům. V přírodě je to tak, že mladí samci odcházejí a zakládají vlastní stáda," řekl Kott.

Samec ve věku Tábora váží kolem 300 kilogramů. Kott uvedl, že přesné parametry lze těžko zjistit, protože ve výběhu není možné zubra zvážit. Dospělí samci dosahují v průměru až tuny.

V táborské zoo mají pětičlenné chovné stádo a k němu aktuálně tři mláďata. Na celém světě žije asi 7500 zubrů. "Byli na hranici vyhubení. Říká se, že z hlediska genetiky je nutný minimální počet 10.000 jedinců, takže k tomu cíli máme ještě daleko. Ale každé nové stádo, každý nový záchranný chov jsou velmi cenné," uvedl.

Táborskou zoo financuje její majitel Evžen Korec, který areál převzal před pěti lety. Od začátku razí filozofii, že se chce věnovat především druhům ohroženým vyhynutím. "Náš odchovanec se stane zakladatelem stáda v nejnovější rezervaci nedaleko Rokycan, kde budou zubři žít podobně svobodně jako ve volné přírodě," uvedl Korec.