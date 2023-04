Do Přerova se sjelo na 120 automobilových a motocyklových veteránů

Přerov – Na 120 automobilových a motocyklových veteránů mohli dnes dopoledne obdivovat lidé v Přerově. Po 11:00 vyrazili jejich majitelé z Horního náměstí pod přerovským zámkem na spanilou jízdu po Přerovsku a Olomoucku, která tradičně zahajuje sezonu.Její cíl byl na hradě Helfštýně. Polovina vozidel účastníků pocházela z období před druhou světovou válkou, řekl dnes ČTK pořadatel akce Jiří Zemánek z Oldtimer Clubu Helfštýn.

Fotogalerie

S americkým autem Ford model A z roku 1928 dorazil na sraz veteránů Bivoj Kolář z Velkého Újezdu na Olomoucku. Historická auta ho lákala od mládí. "V jedné slabé chvíli moje žena řekla, tak si ho tedy kup. A tím to začalo. Já jsem začal shánět auto a přes kamaráda jsem přišel na auto, které bylo rozebrané v garáži na chatě na Slapech deset let. Koupili jsme ho, zrenovovali a jezdíme s tím po veteránských akcích," uvedl Kolář.

Renovace vozidla podle něj zabrala spoustu času. "Trvalo to skoro tři roky, než jsme vyjeli. Letos jezdíme 17. rok. Když je ideální stav, tak to jede skoro stovkou. Horší je to potom ubrzdit. Poněvadž to nemá hydraulické brzdy, má brzdy na táhla. A přece jenom hydraulika má jinou sílu než mechanika. Takže člověk si musí nechávat před sebou dostatečný odstup, aby se někomu nepodíval do kufru zezadu," řekl Kolář, který má dalších osm veteránů různých značek.

Velkou pozornost diváků budil na trase vyjížďky též vůz Bentley Special z roku 1937 přestavěný původním majitelem do sportovního provedení. "Je to šestiválec, čtyři a čtvrt litru, jezdí to 140, ’žere’ to 25 litrů na 100. Uveze to až tři lidi a jezdím s tím ty nejhezčí závody tady v republice. Veteránů mám víc, ale jezdím hlavně tady s tím," řekl ČTK jeho současný majitel Jaromír Straka z Hranic na Přerovsku.

Na vyjížďce pojmenované Ze zámku na hrad nechyběla ani auta značek Tatra, Praga nebo Aero. Vůbec nejstarším strojem však byl motocykl Douglas 350 z roku 1914. Akce se v této podobě konala druhým rokem. Oldtimer club Helfštýn ji původně pořádal na výstavišti a poté v prostorách u přerovských montáží. "Pokaždé vymýšlíme trasu někudy jinudy, abychom naše účastníky obohatili krásami Přerovska nebo Hranicka," řekl Zemánek.

Majitelé historických motocyklů a vozidel každoročně v regionu sezonu na podzim i zakončují. Také tehdy bývá cílem hrad Helfštýn.