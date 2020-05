Do pražských bazénů moc lidí nezamířilo

Praha/Liberec - Do pražských bazénů v první den otevření po nuceném přerušení provozu podle informací ČTK příliš lidí nezamířilo. Aquapalace Praha v Čestlicích ale zaznamenal velký počet dotazů k otevření a bezpečnostním podmínkám. Větší zájem byl už od rána o návštěvy saun. Obnovit provoz mohly také wellness. Bazén v Liberci otevřel po 75 dnech.

Otevřel se bazén na pražském Strahově, kam od 06:00 do zhruba 14:00 přišlo jen 22 lidí. "Jsme malý bazén, ale za běžného provozu tu máme určitě čtyřikrát vyšší návštěvnost," řekla pracovnice krytého plaveckého bazénu Strahov. Návštěvníkům u vstupu měří teplotu, stejně jako zaměstnancům při příchodu do směny. Ve vstupní hale i šatnách je k dispozici dezinfekce. Běžné mýdlo bylo vyměněno za dezinfekční. Na dodržování pravidel a provoz dohlíží několik koordinátorů - pokladní u vstupu, plavčík u bazénu a strojník v šatnách a sprchách.

Znovuotevřeno je také Aquacentrum Šutka. "V průměru zde dnes máme kolem padesáti šedesásti lidí. Očekávali jsme větší nápor, aspoň kolem 100," uvedl pracovník akvacentra. Provoz podle něj funguje bez problémů, některým lidem se musí připomenout nasazení roušky, pokud neplavou, řekl. Kapacita areálu je 500 lidí, nyní tam podle nařízení ministerstva zdravotnictví může být maximálně 300 návštěvníků.

"Největší radost ze zahájení provozu mají zaměstnanci," řekla generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková. Lidé podle ní dnes příliš vodní svět nenavštěvují, ale ve velkém pokládají dotazy k návštěvě. Za první hodinu bylo podle Horákové v areálu zhruba 70 lidí. Dopoledne byly podle ní nejvíc navštěvovány sauny, a to stálými klienty fitness, kterým permanentka platí i do sauny. "V 11:00 jsme zahájili první ceremoniál bez víření vzduchu, kde byla kapacita naplněna," řekla. Horáková chce apelovat na ministerstvo zdravotnictví, aby zvedlo maximální možnou kapacitu. Aquapalace Praha je kolaudován na 3000 lidí v jeden okamžik, stávajících 300 návštěvníků znamená ekonomickou ztrátu. Lidé ale dělají už rezervace na víkend, rodinné boxy jsou podle Horákové už obsazené.

V plaveckém stadionu v pražském Podolí je v provozu vnitřní a větší ze dvou venkovních bazénů. Venkovní padesátimetrový bazén je vyhříván. Šatní skříňky jsou k dispozici ob jednu, mimo provoz jsou sauny, parní lázeň a tobogan. Rehabilitace, fitness a bufet fungují. Po ránu bylo na místě několik desítek lidí, fronty se netvořily. Roušky je nutné nosit pouze při pohybu po areálu.

Od rána přicházeli návštěvníci do saunových světů Saunia, které se nacházejí na 11 místech v celé republice. "Předpokládáme, že večer se dostaneme v některých pobočkách dokonce blízko k jejich podzimnímu standardu, platí to především pro Prahu a Brno," řekl ČTK provozní ředitel společnosti Jaroslav Zonyga. K dobré návštěvnosti podle něj nahrálo i ochlazení. Přicházeli většinou stálí zákazníci. V týdnu podle Zonygy do Saunie ale zavítají i zákazníci noví, které podle něj láká hlavně diskutovaný zdravotní efekt saunování.

Ne všichni provozovatelé dnes otevřeli. O zahájení jedná Výstaviště Praha, plavecký stadion SK Slavia Praha návštěvníky přivítá od 1. června. Saunový svět Satori Spa plánuje otevření až na 1. září. "Jeden z důvodů je i ten, že zajištění daných opatření jsou náročná, a hlavně našim zákazníkům nejsme schopni dodat stoprocentní službu, která je pro nás zásadní. Rozhodně tomu nenahrává ani roční období, ke kterému se blížíme. Nyní navíc u masáží vidíme, jak se stále zákazníci bojí kontaktu a výsledný počet objednávek neodpovídá realitě před koronavirem," uvedl manažer Satori Spa Jakub Hladký.

Bazén v Liberci otevřel po 75 dnech, přes den velké fronty nebyly

Nepříliš velký byl zájem o městský plavecký stadion v Liberci, který dnes po 75 dnech obnovil provoz. Jeho nucené uzavření si vyžádala vládní opatření, jež měla zamezit šíření koronaviru. Jsme tak maximálně na 30 procentech obvyklé denní návštěvy, řekl ČTK vpodvečer provozovatel městského bazénu Jan Švec.

"Zájem byl vlažný. Asi to chvíli potrvá, než se lidi zase naučí nebo si mezi sebou řeknou, že to je v pohodě," uvedl Švec. Sám považuje pravidla pro provoz nastavená ministerstvem zdravotnictví za strašná. "Klienti by neměli mít roušky, jen když plavou, když jsou ve vířivkách a na tobogánech," řekl dnes ČTK. Prakticky to podle něj vypadá tak, že každý návštěvník bazénu po převléknutí v šatně musí s rouškou přes ústa a nos sejít o patro níže do sprch, bez roušky se osprchuje, znovu nasadí, jde s ní několik metrů k bazénu, kde ji odloží a skočí či vleze bez ní do vody. "Hrůza, absolutní," řekl Švec. Návštěvníci bazénu toto nařízení ale dnes moc nerespektovali. "Dokážete si představit, že se vysprchuji a mokrýma rukama si dám rouškou na mokrý obličej? Anebo, že to takto udělám, když vylezu mokrý z bazénu," řekl ČTK jeden z návštěvníků Petr Pivoňka.

Podmínkou je také udržování 1,5metrových rozestupů ve vířivkách či sauně, navíc najednou může být v bazénu maximálně 300 lidí. "To je pro nás naštěstí normální návštěvnost. Já se domnívám, že lidé budou i trochu opatrní, takže to nepřekročíme. Podle šatnářek poznáme, kolik máme lidí, a když by to přelezlo, tak zastavíme šatnu i pokladnu," uvedl provozovatel. Dnes ale byly najednou v bazénu řádově desítky lidí. Maximální kapacita šaten je 900 míst. Podle Švece to vyřešili tím, že vyřadili klíče od skříněk. "Takže se šatnářky nemohou splést," dodal.

Bazén se dnes otevřel už v 7:00 pro držitele permanentek. "Nebyli jsme překvapeni, že těch našich 30 až 40 permanentkářů se sešlo v sedm, všichni se na to těšili, my se těšili na ně," řekl Švec. Pro běžné návštěvníky se bazén otevřel v 10:00. Mezi prvními byl František Heinrich z Varnsdorfu. "Už mi to chybělo. Začal jsem chodit do bazénu, že jsem měl problémy s pohybovým ústrojím a bazén mi hodně pomáhá," řekl dnes ČTK. Do sauny vyrazila Ivana Frühbauerová z Liberce. "Přišla jsem dříve, protože jsem si myslela, že tady bude fronta, a pokud je omezený počet lidí, tak jsem si říkala, aby mě nevyhodili. Jinak obvykle chodím od půl jedné," řekla.

Ve frontě dnes také čekali držitelé permanentek, provozovatel bazénu se rozhodl platnost všech prodloužit o 75 dnů, co byl areál uzavřený. "I když podle právníků bychom nemuseli, ale vážíme si klientů, kteří nám dávají peníze dopředu," uvedl Švec. Provozovateli bazénu po dobu nucené uzavírky pomohlo naopak město. "Pochopilo, že jsme na tom špatně, a po celou dobu uzávěry bazénu nám platilo stoprocentní náklady na média, na vodu, prostě všechny náklady, které jsou nezbytné, i když není provoz," dodal Švec. Zastupitelé města pro bazén schválili tři miliony korun.