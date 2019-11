Do Prahy se příští rok vrátí britská kapela Iron Maiden

Praha - Britská heavymetalová skupina Iron Maiden se příští rok při svém turné s názvem Legacy Of The Beast Tour vrátí po dvou letech do Prahy. V rámci závěrečné části turné, které zahájila loni, vystoupí 7. července ve vršovickém Sinobo Stadium (dříve Eden Arena). Vstupenky na koncert budou v prodeji od 15. listopadu. ČTK to dnes sdělili zástupci pořadatelů.

Skupina při turné dosud navštívila čtyřicítku zemí po celém světě, včetně České republiky, kde vystoupila v červnu 2018 na letňanském letišti v Praze. Příští rok se se sérií koncertů vrací do Evropy a podle pořadatelů nabídne skladby z celé své kariéry, přičemž zazní nejen její hity, ale i věci oblíbené u fanoušků. Hosty nadcházející části turné budou australská hardrocková skupina Airbourne a německá rocková kapela Lord The Lost.

"Dosud jsme se měli na turné Legacy fantasticky a reakce na jevištní show a na všechny šílené rekvizity, které jsme představili, byly všude fenomenální. Celá skupina si užila spoustu zábavy a jsme nadšeni, že se vracíme do Evropy, kde oslovíme ještě více našich fanoušků," odůvodnil návrat skupiny do Evropy její zpěvák Bruce Dickinson.

Loňský pražský koncert Iron Maiden navštívilo podle pořadatelů na 30.000 lidí a několik stovek fanoušků sledovalo vystoupení za plotem letištního areálu. Kapela tehdy zahrála především skladby z alb Piece of Mind, The Number of the Beast a Powerslave a říznou muziku doprovodila scéna s řadou rekvizit. Při jedné ze skladeb se nad kapelou vznášel zavěšený stíhací letoun spitfire, při další se na jevišti objevil historický meč, se kterým pak Dickinson bojoval s maskotem kapely zombiem Eddiem oblečeným do staré vojenské uniformy.

Předtím kapela vystoupila v Praze v červenci 2016 na fotbalovém stadionu Eden a koncert navštívilo přibližně 28.000 lidí. Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli přes 2000 vystoupení v 58 zemích po celém světě. Dosud vydali 16 studiových desek.