Praha - Americká skupina Beach Boys vystoupí 16. června ve Velkém sále pražské Lucerny. Do metropole se vrátí po dvou letech od koncertu v Kongresovém centru. Kapela, která se do dějin populární hudby zapsala hity jako Surfin' USA nebo Good Vibrations, v Lucerně zazpívá přesně 50 let od svého prvního vystoupení v tomto sále. ČTK dnes o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Petr Novák.

V bývalém Československu Beach Boys odehráli v roce 1969 tři koncerty, a to v pražské Lucerně, na brněnském zimním stadionu a v Bratislavě. Kapela prošla mnoha změnami stylu i obsazení. Brian Wilson se stal závislým na drogách, Dennis Wilson zemřel v roce 1983, Carl Wilson v roce 1998. Zbylí členové se soudí o autorská práva. V dnešní době je v této skupině již jen jeden z původních členů Mike Love.

"Přestože The Beach Boys dělají hudbu více než půl století, i nadále pokračují ve své jízdě na vlnách, která nemá v amerických hudebních dějinách obdoby. The Beach Boys se stali synonymem pro životní styl Kalifornie a ikonou pro fanoušky po celém světě," uvedl Novák.

Poslední album Beach Boys vyšlo před šesti lety, kdy se znovu dala dohromady na oslavu půl století své existence. Na albu s názvem That's Why God Made the Radio tehdy pracovali Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston a David Marks, kteří byli členy kapely v době její největší slávy v polovině 60. let.

V čele Beach Boys v současné době stojí Mike Love a Bruce Johnston. Doplňují je Jeffrey Foskett, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher, Scott Totten a Christian Love. Na koncertě nevystoupí Brian Wilson, Al Jardine ani David Marks.

Skupinu založili v Kalifornii v roce 1961 bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonové a jejich bratranec Mike Love. Kapela, jejíž zvuk je plný harmonických melodií a průzračných vícehlasů, vydala svoje nejslavnější a podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie Pet Sounds v roce 1966. Deska plná zvukových efektů a neobvyklých nástrojů obsahuje hity jako Sloop John B nebo Wouldn't It Be Nice. Na prvním místě je podle Rolling Stone deska Sgt. Peppers Lonely Hearst Club Band od The Beatles. Celkem Beach Boys vydali třicet studiových alb s nespočten hitů, které kralovaly americkým i světovým hudebním hitparádám. V roce 1988 byla skupina uvedena do Rokenrolové síně slávy.