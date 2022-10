Do Prahy se má v březnu po pěti letech vrátit zpěvák a skladatel John Cale

Praha - V pražském Divadle Archa má příští rok v březnu vystoupit velšský zpěvák, skladatel a zakladatel legendárních Velvet Underground John Cale s kapelou. Zaznít by měly také písničky z alba Mercy, které vyjde koncem ledna. Cale v Česku vystoupí po pěti letech. ČTK o tom dnes informovala pořádající agentura 10:15 Entertainment.

Multiinstrumentalista Cale, který se prosadil i jako producent, poprvé tehdy ještě v Československu koncertoval v roce 1992 v pražské Lucerně. Od té doby se vrátil několikrát, včetně koncertu obnovených Velvet Underground v roce 1993. Před osmi lety v Národním divadle zahrál při vyhlašování Cen Paměti národa. Dosud naposledy Cale v Česku vystoupil v červnu 2018 na pražském festivalu Metronome. V minulosti uvedl, že Praha patří k místům, kam se těší nejvíc.

Společným vystoupením Johna Calea a japonského tanečníka Nina Tanaky zahájilo Divadlo Archa v červnu 1994 svůj provoz. Cale se sem má vrátit příští rok 1. března. Vstupenky jsou v předprodeji od dnešního dne v síti GoOut a pokladně divadla.

Osmdesátiletý Cale je nyní na turné po Velké Británii. Pro album Mercy, jehož vydání je naplánováno na 20. ledna, připravil se svými spoluhráči 12 písní. Jako první počin z alba zveřejnilo vydavatelství Domino Records videoklip Story of Blood.

John Cale má na kontě mimo jiné 16 sólových alb, poslední vydal před šesti roky. Na typickém zvuku Velvet Underground se podílel svou kvílící violou, monotónními klávesami a dunící baskytarou. Je autorem opery Mata Hari, hudby k baletu o Nico (Dance Music) i filmové hudby. Jako producent například v roce 1975 pomáhal Patti Smithové s jejím debutem Horses. Spolupracoval s Iggym Popem & The Stooges, Siouxsie and The Banshees, Brianem Enem či Davidem Byrnem.